V tuneli Višňové išlo o peniaze aj o život

Tisícky nespokojných šoférov pritom čakajú na to, kedy bude dokončené diaľničné spojenie D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Pre finančné problémy sa štát aktuálne dohodol na ukončení zmluvy o výstavbe najdlhšieho slovenského tunela s taliansko-slovenským konzorciom firiem Salini Impregilo – Dúha.

Podľa dokumentu ministerstva dopravy, ktorý v stredu prerokovala vláda, nedokáže taliansko-slovenské konzorcium stavbu dokončiť z dôvodu podhodnotenej ceny a zlého riadenia stavby. Štát pôvodne počítal, že postavenie diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala bude stáť viac ako 800 miliónov eur. Štátom vypísaný tender napokon vyhralo konzorcium firiem Salini Impregilo – Dúha, ktoré malo diaľničný úsek postaviť za 409,8 milióna eur. Práve vybudovaním tejto cestnej infraštruktúry sa dokončí južný obchvat Žiliny a následne sa kamióny dokážu vyhnúť kritickému úseku na ceste prvej triedy I/18 vedúcej popod Strečno.

Podľa dohody prerokovanej vládou má konzorcium taliansko-slovenských firiem „v stanovenej lehote vypratať stavenisko a uvoľniť stavbu, čím sa minimalizuje riziko obštrukcií súťaže“, keď sa bude hľadať nová firma na dokončenie úseku. Ďalej by sa mali podľa dohody vyplatiť subdodávatelia stavby formou novej bankovej záruky vystavenej súčasným zhotoviteľom. S takýmto riešením súhlasí aj Európska komisia, ktorá spolufinancuje výstavbu tunela a požaduje dokončiť kritický diaľničný úsek najneskôr do roku 2023.

Lacná diaľnica

Stavba sa vlečie už viac rokov. Pôvodne mal tunel Višňové byť dokončený už v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Prvá vláda Roberta Fica mala diaľnicu na východ postaviť prostredníctvom PPP projektov. Tie nasledujúca vláda Ivety Radičovej považovala za predražené a v roku 2011 zastavil výstavbu tunela počas prebiehajúcich prípravných prác vtedajší minister dopravy Ján Figeľ.

Následne sa výstavba 13,5-kilometrového diaľničného úseku rozbehla až v lete 2014 a samotný tunel sa začal raziť až v roku 2015. Tunel napokon prerazili v septembri 2018, ale na dokončenie celého úseku boli potrebné ešte ďalšie práce. Práce na stavbe však začali stagnovať a hovorilo sa o finančných problémoch na diaľnici, ktorá sa vysúťažila oproti očakávaniam extrémne lacno.

Stavba si vyžiadala ľudské životy

Problémy s výstavbou sprevádzali taliansko-slovenské konzorcium od začiatku a razenie 7 445 metrov dlhého tunela si vyžiadalo dva ľudské životy. V apríli 2015 v ňom umrela len 25-ročná geodetka Majka, ktorej auto nešťastne pritlačil na stavbe pracujúci bager. Vo vozidle sedela aj s kolegom, ktorý vyviazol s vážnymi zraneniami. V septembri toho istého roku skonal v tuneli aj 33-ročný robotník, ktorého privalil oceľový nosník.

Taliani hovoria o problémoch s geológiou

Pôvodne mala byť už koncom tohto roka ukončená výstavba nešťastného diaľničného úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Problémy s dokončením stavby potvrdili v decembri minulého roka slovenský premiér Peter Pellegrini a minister výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).

„Prišli sme bez oficiálneho ohlásenia týždeň dopredu, pretože sme chceli vidieť skutočný stav na stavbe,“ povedal v tom čase premiér Pellegrini. Už vtedy predstavitelia vlády na vlastné oči videli, že na stavbe nepracuje dostatok robotníkov. Zároveň sa už vtedy špekulovalo, že pre finančné problémy opustí stavbu taliansky dodávateľ.

„Chceme dokončiť túto stavbu. Dohodnuté termíny nestíhame, pretože sme v tuneli mali nepredvídateľné geologické veci, ktoré spôsobovali omeškania,“ ubezpečoval počas kontroly predstaviteľov vlády projektový manažér stavby Alessandro Citterio.

Miestni strácajú trpezlivosť

Samotnú diaľnicu potrebujú ako soľ nielen tranzitujúci vodiči, ktorí musia ísť cez Strečniansku úžinu. Pre hustú kamiónovú dopravu majú problém dostať sa na hlavnú cestu smerujúcu do Žiliny aj obyvatelia Strečna a Mojšovej Lúčky.

„Takmer každý deň tu máme zápchy a stále sa to zhoršuje. Ak to takto pôjde ďalej, o chvíľu bude ráno problém dostať sa autom do Žiliny. Asi by sme tu mali spraviť rovnaký protest, ako mali obyvatelia požadujúci výstavbu obchvatu Prešova, a potom sa snáď kompetentní spamätajú,“ povedal Anton Kováčik. Ten rovnako ako desiatky ďalších ľudí dochádza autom do Žiliny z neďalekej obce Stráňavy.

