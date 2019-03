Čakanie ako za komunizmu? Dopravcovia sa boja brexitu

Kamiónoví dopravcovia z Česka očakávajú, že prípadné vystúpenie Veľkej Británie z EÚ bez dohody o podmienkach rozluky predĺži prepravu tovaru o deň až dva zo súčasných troch až štyroch dní a predraží ju zhruba o pätinu. Najmä menší dopravcovia by prestali do Británie jazdiť, vyplynulo z ich vyjadrení.

„Vodiči budú musieť čakať v radoch na colné odbavenie a prestoje kamiónov sú drahé,“ povedal konateľ CM Transport Tachov Milan Čmiko. Opäť by vznikli colnice, hlavne na francúzsko-britských hraniciach. Špeditéri môžu síce colné doklady spracovať dopravcom dopredu, ale kamión bude musieť čakať na fyzickú kontrolu colníkov pri opúšťaní EÚ.

„Určite tam budú komplikácie, hlavne čakacie doby. Zažil som to ešte za komunistov, keď sme jazdili preclievať,“ povedal Jiří Hříbal, prokurista Duvenbeck Logistik, ktorá má v ČR 700 kamiónov a do Británie jazdí veľa. Podľa neho by sa zrejme vydávali, rovnako ako predtým, určité počty povolení a pomernou časťou by sa rozdeľovali na počet firiem a vozidiel. Je ale možné, že Británia zavedie nejaký zjednodušený režim.

Duvenbeck, ktorý má materskú firmu v Nemecku a kamióny po celej Európe, vozí diely pre automobilky. Nenakladá ich len v ČR, ale aj v iných krajinách. „Všetko sa bude odvíjať od toho, akú dohodu urobí EÚ s Britániou. V prvom rade je to záujem Angličanov,“ uviedol Hříbal. Britské automobilky sa brexitu obávajú a už sa začali predzásobovať.

Dopravcovia sa obávajú, že pri tvrdom brexite sa budú vytvárať dlhé rady kamiónov, podobne ako to bolo počas vrcholiacej migračnej krízy. Na snímke je rad kamiónov na ceste, ktorá vedie k terminálu tunela pod Lamanšským prielivom neďaleko Calais a prechádzajúci migranti. Autor: Reuters, VINCENT KESSLER

Teraz trvá doprava do Anglicka tri až štyri dni. „Akonáhle zišlo auto z lode alebo z vlaku, tak išlo ďalej,“ uviedol Hříbal. Ale po brexite by vznikli znovu colnice na odchode z Francúzska aj na príchode do Británie. „A určite tam ten kamión deň strávi, pretože ich jazdí veľa,“ podotkol.

Dnes majú dopravcovia presné termíny aj hodiny nakládky a vykládky. Továrne chcú mať istotu, že tovar dorazí včas, pretože nadväzuje na výrobné linky. Keby sa zastavila výroba, sankcie sú obrovské. Už po ceste odberatelia kontrolujú, kde auto je. Ak sa vyskytnú problémy, musí sa vodič každú hodinu hlásiť, a keď to nestíha, riešia sa dodávky aj vrtuľníkom.

Podľa Čmika aj Hříbala sa môže sa stať, že najmä malí dopravcovia prestanú pre komplikácie do Británie jazdiť a už teraz sa obzerajú po iných trhoch. „Pre dopravcov s jedným autom je obrovským rizikom, aby sa niekde zasekol,“ uviedol Hříbal. Veľké firmy to riešia rôznym prepriahaním a po ceste môžu využiť aj ďalšie ťahače.

Plzeňská firma Panda East sa 17 kamióny, ktorá vozí výhradne do Británie všetky druhy tovaru okrem potravín, má z brexitu obavy.

„Ak nebude dohoda a Briti z niečoho odstúpia, bude ťažko prekonateľná prekážka,“ povedal konateľ Jindřich Volek. Čas na prekročenie kanálu La Manche a na preclenie sa podľa neho môže predĺžiť zo súčasných troch až štyroch hodín na jeden až dva dni. Kopíruje to situáciu z roku 2015, keď sa počet utečencov v Calais (francúzske mesto na pobreží La Manche) znásobil a začal sa štrajk trajektov.

„Vtedy trvalo takmer 24 hodín dostať sa cez kanál. Ak Briti neschvália zjednodušené colné konanie, čo už pred 14 dňami naznačili, tak bude situácia podobná,“ uviedol Volek.

Podľa neho pôjde o to, kto to vydrží dlhšie. Firmy budú potrebovať tovar včas, ale z objektívnych príčin ho nedostanú. Riešenie je len na strane britskej vlády, aby si s ostatnými krajinami nekládli prekážky a urobili to priechodné, uviedol. Očakáva, že ceny prepravy sa zvýšia najmenej o pätinu.

„Nemyslím si, že Briti pôjdu do brexitu bez dohody, pretože by sa totálne zlikvidovali. Znamenalo by to obrovské rady na všetkých vstupoch do Británie, ktorých nie je toľko. K tomu sa radi pridajú francúzski colníci, ktorí už posledné dni štrajkujú. A to úplne stačí,“ uviedol Volek.

Veľa firiem tam nepôjde, pretože im zamestnanci povedia, že tam nechcú, rovnako ako v lete 2015, keď sa tiež zdvihli ceny. Navyše dnes všetci dopravcovia majú kritický nedostatok vodičov.

