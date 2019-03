Euro výrazne oslabil verdikt z Frankfurtu

Spoločná európska mena zažíva výrazné oslabenie. Proti čoraz väčšej hrozbe návratu krízy sa totiž Európska centrálna banka so sídlom vo Frankfurte rozhodla zabojovať poskytnutím extrémne lacných úverov súkromným bankám a ponechaním nulovej úrokovej sadzby minimálne do konca tohto roku. Úroky lacnejú aj obyvateľstvu, nevýhodou je do budúcnosti riziko vyššej inflácie.