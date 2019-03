Škoda testuje doručovanie z e-shopov do kufrov svojich áut

Škoda Auto začala testovať možnosť doručovania nákupu z internetových obchodov do batožinového priestoru svojich áut. DigiLab Škody v spolupráci s internetovými obchodmi Alza.cz a Rohlik.cz vyvíja doručovací systém, v rámci ktorého kuriér cez zabezpečený prístup doručí zásielku priamo do kufra auta. Uviedla to v tlačovej správe.