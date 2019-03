Vylezie Slovensko na vlnu elektromobilov?

„Plánujeme podporiť budovanie nabíjacích staníc pre samosprávy. Cieľom je budovanie potrebnej infraštruktúry aj mimo hlavných ťahov,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga. V legislatíve sa napríklad uzákoní povinnosť postaviť nabíjaciu infraštruktúru popri výstavbe nových parkovísk. Zároveň štát zjednoduší administratívny proces súvisiaci s povoľovaním výstavby nabíjacích staníc. Už dnes je na Slovensku postavených približne 250 nabíjacích staníc.

Zelené ešpézetky

Vodiči jazdiaci v nízkoemisných vozidlách budú mať špeciálne zelené značky, ktoré im umožnia jazdiť v pruhoch určených pre autobusy. Viac motivovaní kupovať oceľové tátoše s elektrickým pohonom majú byť podnikatelia. V roku 2020 sa doba odpisovania elektricky poháňaných automobilov skráti zo štyroch na dva roky. Štát zároveň počíta aj s obnovením podpory pre ľudí pracujúcich v trvalom pracovnom pomere, ktorí ešte v lete minulého roku mohli získať až 5-tisíc eur na kúpu elektromobilu a 3-tisíc eur na plug-in hybrid. „Nový systém podpory by mal byť nastavený podobne ako pri pilotnom projekte, ktorý rezort hospodárstva realizoval so Zväzom automobilového priemyslu,“ dodal Žiga. Počas prvého kola štátnu podporu na nízkoemisné vozidlá využilo 831 šoférov. Od novembra 2016 do júna 2018 sa 514 ľudí rozhodlo pre elektromobily a 317 pre plug-in hybridy. Po započítaní vozidiel s interne nabíjanou batériou jazdí dnes po slovenských cestách 5-tisíc ekologických vozidiel.

„Väčšina stratégií na Slovensku a k nim prislúchajúcich akčných plánov sa zrealizovala len čiastočne alebo vôbec,“ upozornil Ján Pribula, generálny sekretár ZAP SR. Podľa neho naplnenie súčasného plánu môže prispieť k rozvoju elektromobilov na Slovensku. Na rozvoj elektromobilov tlačí Európska komisia, ktorá v jednotlivých členských krajinách presadila, že už v roku 2025 musia vozidlá produkujúce nulové emisie tvoriť 15 percent z predaných automobilov a tento pomer sa do roku 2030 zvýši na rovných 30 percent. Pre Slovensko to znamená, že už o sedem rokov má každý rok predať približne 15-tisíc nových elektromobilov a do roku 2030 má toto číslo stúpnuť až na 30-tisíc elektromobilov. Hlavným cieľom týchto zmien je zvýšenie ochrany zdravia ľudí žijúcich vo veľkých mestách. Podľa štatistík vozidlá so spaľovacími motormi prispievajú k vysokej koncentrácii tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší. Tie majú zásadný vplyv na zdravie obyvateľstva a zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení či respiračných chorôb.

TV Pravda: Pozrite si čo prinesú Slovensku elektromobily.

Roky stagnujúca výroba

Prvé elektricky poháňané vozidlo vyrobil nemecký automobilový koncern Volkswagen práve v bratislavskej fabrike. V roku 2013 opustil brány závodu prvý elektrický Volkswagen e-up! Napriek tomu spustenie výroby malého elektrického vozidla neprinieslo na Slovensko elektrickú revolúciu. Volkswagen Slovakia totiž už dlhých sedem rokov nezískal výrobu ďalšieho čisto elektrického automobilu a fabrika sa orientuje hlavne na výrobu spaľovacími motormi poháňaných SUV vozidiel. „V porovnaní s okolitými krajinami sa Slovensku nedarí pritiahnuť výrobu elektromobilov. Môže za to hlavne slabé prepojenie vysokých škôl s automobilovým priemyslom a v budúcnosti nám to môže spôsobiť obrovské problémy,“ povedal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

Elektrické automobily totiž majú oveľa jednoduchšie motory a nepotrebujú ani prevodovky. Zástupcovia nemeckého automobilového priemyslu pre nástup elektromobilov počítajú so zrušením približne tretiny existujúcich pracovných miest. „Neudeje sa to hneď, ale v prípade presadenia výroby elektromobilov je otázna napríklad budúcnosť martinského závodu Volkswagen, ktorý sa zameriava na výrobu prevodoviek. Táto fabrika by už dnes potrebovala získať nejakú výrobu súvisiacu s produkciou elektromobilov,“ dodal Baláž. Prvé problémy spôsobené ústupom záujmu o spaľovacie motory je vidieť už dnes. Začiatkom roka pre nižší záujem o naftové motory prepustila 27 zamestnancov Kia Motors Slovakia. Žilinská motoráreň je zameraná na výrobu naftových a benzínových pohonných jednotiek pre automobily Kia a Hyundai.

Za posledné roky zo štyroch na Slovensku pôsobiacich automobilových koncernov oznámil len francúzsky PSA Peugeot Citroën spustenie výroby čisto elektrického Peugeotu 208 v Trnave. Ostatné automobilky sa stále zameriavajú na výrobu vozidiel s naftovými a benzínovými motormi. Ponuka elektrických vozidiel sa u všetkých výrobcov rozširuje. Elektrické autá sú stále 2– až 3-násobne drahšie ako autá s klasickým pohonom. Najpredávanejšie elektromobily na jedno nabitie prejdú priemerne asi 300 kilometrov. Následné nabíjanie má z bežnej zásuvky trvať 21 hodín. Rýchlonabíjačka zvládne dobitie za 40 až 60 minút. Kým sa nevyrieši problém s kapacitou batérií, bude väčšie rozšírenie elektroáut limitované.