Rast cien potravín bol vlani druhý najvyšší v EÚ, Matečná viní reťazce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) upozorňuje, že na takéto zdražovanie nebol žiadny relevantný dôvod a považuje to za zneužívanie dominantnej sily obchodných reťazcov, ktoré profitujú na úkor spotrebiteľov a dodávateľov. Konštatovali to predstavitelia agrorezortu v piatok na stretnutí s novinármi.

„Ceny potravín rástli na Slovensku v minulom roku v porovnaní s priemerom EÚ viac ako dvojnásobne rýchlejšie a obsadili sme neslávne druhé miesto. Na takýto dramatický nárast cien pritom nevidíme žiaden relevantný dôvod. Treba otvorene povedať, že na zdražovaní sa najväčšou mierou podieľajú obchodníci, ktorí zneužívajú svoju dominantnú silu na úkor spotrebiteľov a dodávateľov. Pritom toto zdražovanie nepremietajú do dodávateľských cien, kvôli čomu farmári a potravinári doslova živoria,“ upozornila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Priemerný nárast cien potravín v EÚ dosiahol minulý rok 1,9 % (v eurozóne 1,7 %), zatiaľ čo na Slovensku to bolo 4,2 %. „Obchodníci, analytici, ale aj niektorí politici sa snažia toto zdražovanie pripísať vládnym opatreniam, ale opak je pravdou. Najrýchlejšie rástli ceny v januári 2018, keď medziročný nárast dosiahol v našej krajine rekordných 7,3 %, kým v eurozóne to bolo len 1,7 %. V tomto období nebol zavedený žiadny mimoriadny odvod, žiadne dodatočné dane, žiadne nové príplatky za prácu. Napriek tomu rástli ceny potravín výrazne rýchlejšie ako ceny potravín v rámci EÚ,“ vysvetlila Matečná.

Z okolitých krajín okrem Maďarska, ktoré obsadilo nelichotivú prvú priečku v rebríčku, rástli ceny potravín vlani výrazne pomalšie ako na Slovensku. V Poľsku predstavoval nárast cien potravín 2,3 %, v Rakúsku 1,5 % a v Česku 1,3 %. Ceny potravín zo všetkých krajín EÚ klesli vlani jedine v Írsku, a to o 2,2 % a Dánsko zaznamenalo neutrálnu hodnotu 0,0 %.

Agrorezort analyzoval aj nárast cien potravín v januári 2019. „V médiách sme si mohli prečítať palcové titulky o tom, že za rekordným nárastom cien potravín je mimoriadny odvod pre obchodné reťazce, ale toto tvrdenie nebolo preukázané žiadnou relevantnou analýzu,“ vyhlásil generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV Milan Lapšanský. „Nárast cien potravín začiatkom roka je každoročným javom, ktorého príčinou sú najmä koncoročné zľavy. V januári sa ceny dostávajú opätovne na pôvodnú úroveň, čo sa môže javiť ako nadmerné zdražovanie. Pravdou nie je ani tvrdenie, že január 2019 bol historicky rekordný. V minulosti nájdeme aj také príklady, kedy ceny v januári rástli aj o 4 %,“ dodal Lapšanský.

V januári 2019 rástli najmä ceny ovocia z dovozu ako banány (25,5 %), stolového hrozna (16,8 %), mandarínok (12,4 %). Veľký nárast nastal aj u zeleniny vrátane zemiakov (5,4 %), i chleba a obilnín (4,2 %).

Mimoriadny odvod sa pritom podľa Milana Lapšanského ešte ani nemohol naplno prejaviť, pretože najsilnejší hráči na trhu majú účtovné obdobie až od marca, teda zatiaľ odvod neplatia. Ani to však podľa neho nebude znamenať automatické zdražovanie potravín, pretože viaceré reťazce už avizovali zmrazovanie, resp. znižovanie cien. „Kľúčové obchodné reťazce majú na Slovensku dostatočne veľký profit na to, aby mimoriadny odvod nemuseli premietať do spotrebiteľských cien. Skôr naopak, nastal čas, aby sa spravodlivo podelili aj s poľnohospodármi a potravinármi,“ uzavrel Lapšanský.