Airbus nedokáže využiť problémy Boeingu, má vyťažené kapacity

Podľa agentúry Reuters síce americký gigant s obratom 215 miliárd dolárov môže ukončiť dodávky tohto stroja, bohužiaľ pre Airbus ale nie je veľmi pravdepodobné, že si európska firma z jeho trhového podielu odkrojila väčšiu časť. Výrobné kapacity európskej firmy sú totiž úplne vyťažené a lehoty dodávok sa tiahnu roky.

Obaja hlavní hráči globálneho duopolu na trhu s dopravnými lietadlami pozorne sledujú jeden druhého. V roku 2015 Airbus prišiel s typom A320neo, 200-sedadlovým lietadlom vybaveným dvomi najmodernejšími motormi šetriacimi spotrebu paliva až o 15 percent. Keď začali šetrnejší zákazníci prechádzať na tento model, Boeing odpovedal zabudovaním rovnakých motorov do svojho úspešného stroja 737. Keď potom v roku 2017 americký výrobca toto lietadlo pomenované 737 MAX 8 zaradil do služby, rýchlo sa z neho stal bestseller.

Panika spôsobená neistotou, čo sa teraz stane sa 4600 kusmi vyrobených lietadiel 737 MAX 8 vysvetľuje, prečo sa trhová hodnota Boeingu od tragédie lietadla Ethiopian Airlines z 10. marca, pri ktorej zahynulo 157 ľudí, znížila o 23 miliárd dolárov, napísala agentúra Reuters.

Aj keby Boeing nakoniec nemusel nechať vyradiť všetky lietadlá tohto typu, stále by teoreticky mala táto udalosť priniesť zisky jeho konkurentovi Airbusu. Pre nervóznych leteckých prepravcov – napríklad nízkonákladové aerolinky Ryanair majú objednaných 135 kusov boeingov 737 MAX 8 – by bol logický krok poobzerať sa po inom dodávateľovi.

Trhová hodnota európskeho výrobcu Airbusu, ktorá je oproti Boeingu zhruba polovičná, od etiópskej havárie vzrástla o päť percent, respektíve o päť miliárd eur. Zmena dodávateľa však znamená pokuty pre prepravcu a Airbus nemôže len tak vykúzliť stovky nových lietadiel. Jeho produkcia strojov A320neo už teraz beží na plný výkon, aby splnila dodávku objednaných 3600 kusov. Jeho výrobné linky mesačne vychrlia 50 kusov, ale aj tak týmto tempom uspokojí súčasný dopyt až o šesť rokov.

Rozšírenie produkcie by stálo miliardy dolárov na investície a zabralo by roky. V tej dobe už Boeing pravdepodobne napraví všetky problémy, s ktorými sa teraz potýka. Za súčasného stavu by sa tak nespokojní zákazníci americkej firmy iba zaradili na koniec šesťročnej čakacej lehoty Airbusu, čo nepredstavuje reálnu alternatívu. Podľa Reuters preto terajšie problémy boeingu 737 MAX 8 budú mať za následok skôr menej celkovo dodaných strojov, než vietor do chrbta jeho rivala Airbusu, napísala agentúra Reuters.