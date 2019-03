Spor okolo taxíkov: Zákazníci platia. Kto zarába?

Na redakciu Pravdy sa obrátil Richard Ralbovský. Pre túto spoločnosť jazdil asi štyri týždne v decembri a v januári. Tvrdí, že dodnes nemá vyplatené peniaze, ktoré mu patria. Malo by ísť o sumu 1 500 eur.

Sám je povolaním inžinier a teraz pracuje v Nemecku, v Taxify si chcel iba privyrobiť v neľahkej životnej situácii. Dopadlo to však celkom inak. "Nevyplatili ma doteraz. Teraz mám ešte nejakých pár eur vo vrecku, ale v Nemecku som zatiaľ nedostal výplatu,“ opisuje svoju finančnú situáciu Ralbovský.

Pre nezaplatené nájomné takmer skončil na ulici, istý čas nemal ani na jedlo. Sám v minulosti podnikal a vraví, že vyplatiť zamestnancov bolo preňho prioritou, aj keby jemu peniaze nezostali.

V taxislužbe zarobil dokopy asi 3 000 eur. „Polovička z toho je moja, taká bola dohoda, že 50 percent patrí im. Niečo mi dávali na naftu alebo na benzín, to bolo v ich réžii. Nejakých pár drobných mi dali ako preddavky, dokopy možno 100 – 150 eur,“ hovorí Ralbovský.

Rozdiel je podľa Ralbovského v tom, ako vodiči jazdiaci pre bývalé Taxify fungujú. Na jednej strane sú vodiči, čo majú vlastné auto. Tí si v aplikácii vytvoria konto, kde pridajú svoje osobné údaje, údaje o aute, prípadne pridajú fotku.

Na tomto konte je napísané číslo ich bankového účtu, na ktorý im spoločnosť vypláca peniaze, vysvetľuje Ralbovský. Na druhej strane sú tí, čo vlastné auto nemajú a robia pod takzvanou flotilou – teda majú autá od taxislužby akoby v nájme. Práve títo vodiči podľa Ralbovského zaplatené nemajú. "Hovoril som s viacerými a všetkých, čo sa ozvú, rýchlo vymenia,“ tvrdí.

Ľudí, čo doplatili na to, že si chceli ako taxikári privyrobiť, je podľa bývalého vodiča taxislužby veľa. Väčšinou ide o ľudí s dlhmi či ľudí, ktorí riešia ťažkú sociálnu situáciu v rodine. Práve vodiči taxíkov sú však na tom najhoršie, upozorňuje Ralbovský, lebo na túto prácu najviac doplácajú. Manažéri totiž ich peniaze takzvane "podržia“.

Dozvedel sa to od jedného zamestnanca firmy, pre ktorú jazdil. Vtedy nerozumel, o čo ide. "Až potom, po nejakých dvoch-troch týždňoch, keď som si pýtal peniaze a nedostal som ich, som pochopil, že aj moje peniaze boli podržané,“ hovorí Ralbovský.

Nevie či mu peniaze ešte vyplatia, alebo nie. Vyplatených však podľa Ralbovského nie je viacero vodičov. "Poprepúšťali celú jednu flotilu. Keď som nastúpil, nabrali celú skupinu nových. Možno im niečo dali, aby im zastreli zrak. Viem, že to takto robia, je to dosť nechutné,“ rozhorčuje sa.

Taxify: Všetko uhrádzame

Taxislužba sa proti obvineniam bráni. "Spoločnosť Taxify uhrádza všetky svoje platby vodičom férovo a načas. Zárobky sú zasielané vždy na týždennej báze, a to spravidla každý pondelok. Niektorí vodiči od nás však nedostávajú platbu priamo, ale cez firmu, v ktorej sú zamestnaní (tzv. flotila),“ uviedol vo svojom stanovisku Country Manager Taxify pre Slovensko a Česko Roman Sysel.

Tento variant si podľa neho väčšinou volia vodiči, ktorí jazdia brigádnicky, krátkodobo, nemajú vlastné auto alebo si nechcú zakladať živnostenské oprávnenie. "Aj napriek tomu, že do právneho vzťahu vodič-firma nevstupujeme, zakladáme si na tom, aby boli všetci partnerskí vodiči férovo zaplatení, nehľadiac na to, či jazdia pod firmou, alebo sami za seba,“ dodal Sysel.

Ak spoločnosti podľa Sysela niekto z vodičov nahlási, že nedostal zaplatené, firmu ihneď kontaktujú a vyzvú na úhradu prostriedkov. "Pokiaľ tak neurobí, blokujeme firemný profil dovtedy, kým sú všetci vodiči férovo zaplatení. Ďalšou možnosťou je používať aplikáciu Taxify bez prostredníka alebo môžeme vodičom odporučiť inú spoľahlivú firmu, ktorých je drvivá väčšina,“ povedal manažér.

Zároveň vyzval všetkých vodičov, ktorým sa podobná vec stane, aby ich bezodkladne kontaktovali. "V prípade potreby sme vodičom k dispozícii a poskytneme im potrebnú pomoc pri všetkých oficiálnych záležitostiach a vyjednávaniach,“ dodal Sysel. Spoločnosť Taxify sa už premenovala na spoločnosť Bolt. Zmenila nielen názov, ale aj logo.

Nejde len o jedného taxikára

Podobný príbeh ako Ralbovský má však aj ďalší vodič, ktorý nechce byť menovaný. Ten sa k taxislužbe dostal cez inzerát na webe. Jazdil len cez víkendy popri svojej práci. Veľa vodičov však robilo nonstop, keďže to mali ako svoj hlavný príjem, vysvetľuje bývalý taxikár. Tí mu od začiatku spomínali, že im meškali platby.

Rovnaká je aj jeho skúsenosť – povedali mu, že o týždeň, potom zase o ďalší týždeň. "Mne dávali najprv len malé sumy, zarobil som si po stovke, 50 eur a podobne, každý druhý týždeň. Chcel som si zarobiť na vodičský na kamión, chcel som niečo viac, september-október som teda chodieval častejšie. Ale už na konci septembra som si požiadal o vyplatenie a dva týždne nič. Vôbec sa neozývali.

A keď už sa ani v októbri neozvali, respektíve stále to odďaľovali, že o týždeň a tak ďalej, že mi majú dôjsť peniaze, tak som prestal jazdiť,“ vraví. Vtedy už totiž nemal ani na benzín. Firma mu podľa neho dlhuje okolo 900 až 1 000 eur.

Aj podľa tohto taxikára sa problém týka flotilového jazdenia. „Sú tam nejakí živnostníci, zabezpečia si autá a my sme pre nich jazdili brigádnicky. Tí, čo mali vyplácané peniaze priamo od Taxify na základe aplikácie, tí peniaze dostávali. Za nás dostali peniaze, ale ďalej ich už neposúvali k nám, samotným šoférom,“ vraví bývalý taxikár. Navyše nie je z Bratislavy, za prácou teda dochádzal z iného mesta.

V hlavnom meste cestoval mestskou dopravou a cestovné si platil z vlastným peňazí. „Autá jazdili 24 hodín denne, my sme sa striedali po 24 hodinách, dennú a nočnú zmenu sme mali,“ vysvetľuje. Brigáda, ktorou si chcel privyrobiť niečo navyše, sa mu vôbec nevyplatila. "Mama je v nemocnici a potreboval som si ešte voľačo domov zarobiť. Nakoniec sa to skončilo tak, že som do toho dal svoje peniaze na cestovanie a na všetko a oni mi ešte nezaplatili,“ dodáva.

Ďalší vodič, ktorého denník Pravda telefonicky kontaktoval, situáciu rozoberať veľmi nechcel. "Nejaké peniaze mi dlhujú, no to nie Taxify, ale flotila,“ povedal.

VIDEO: Od apríla začínajú platiť nové pravidlá pre taxikárov. Uľahčí im novela zákona podnikanie alebo im ho skomplikuje? Na otázky Pravdy odpovedá výkonný riaditeľ Fun taxi a podpredseda združenia Cech Taxi Bratislava Branislav Masár.