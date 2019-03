Absurdný buspruh zdržuje aj autobusy

Buspruh vo februári pribudol aj na Bajkalskej ulici pred Prístavným mostom, kde však od odborníkov získal prívlastok absurdný. Pred ním aj za ním sa tvoria rozsiahle kolóny, v ktorých na Prístavnom mosta ráno aj tridsať minút stoja aj samotné autobusy. Dostať sa k buspruhu, ktorý zúžil už predtým poriadne vyťaženú cestu, je nad sily aj pre verejnú dopravu. Viacerí odborníci upozornili, že robiť buspruhy tam, kde na ne nie je miesto, je kontraproduktívne. Dlhodobé riešenia v podobe podzemnej alebo nadzemnej dráhy v Bratislave sa stále odkladajú. Tie krátkodobé, v podobe buspruhov aj na sporných miestach, sa mesto aktuálne rozhodlo zmeniť.

Magistrát hlavného mesta pre Pravdu potvrdil, že hľadá nové vylepšenia dopravnej situácie v Bratislave. Pracujú na zrýchlení MHD z Petržalky na linkách 98, 96 a 196, kedže sa tieto linky v dôsledku uzávierok spomalili najviac a často stoja na Prístavnom moste pred Bajkalskou. V krátkom čase chce Magistrát predstaviť verejnosti riešenia na skrátenie meškaní. Riešiť sa majú aj ďalšie úseky, ktoré Magistrát vyhodnotil ako problematické. „Upravené majú byť signálne plány na križovatkých Prievozská/Baj­kalská a Gagarinova/To­mášikova. Pristúpiť sa má aj k úprave vodorovného značenia na diaľničnom zjazde na Bajkalskú a na rozdvojke z Bajkalskej na diaľničný obchvat, Prístavnú a Slovnaftskú ulicu,“ informoval Pravdu Magistrát.

VIDEO: Pozrite si zábery na zápchy z Prístavného mosta smerom na Bajkalskú ulicu v Bratislave.

Dopravu komplikujú aj vyhradené jazdné pruhy pre autobusy na Gagarinovej ulici. Rovnako komplikuje dopravu aj obmedzenie zjazdu z Prístavného mosta a väčšie využívanie diaľničného zjazdu na Gagarinovu ulicu, kde vodiči v ranných zápchach často stoja aj viac ako 20 minút. Komplikácie sú aj na Gagarinovej ulici, kde vodiči hlásia slabú viditeľnosť vodorovného značenia a často tak dochádza ku kolíziám. Magistrát hlavného mesta Bratislava sa vyjadril, že registruje výhrady ku kvalite vodorovného dopravného značenia na Gagarinovej ulici, obzvlásť k výraznej viditeľnosti pôvodných pruhov. Hľadajú preto technologický spôsob, ako potlačiť ich viditeľnosť.

Magistrát zároveň tvrdí, že vďaka novým pruhom pre verejnú dopravu na Gagrinovej ulici stala MHD v tomto úseku najrýchlejším spôsobom prepravy v dopravnej špičke a cestujúci MHD sa prepravujú trojnásobne rýchlejšie. Faktom je však aj to, že autá tam stoja v rzsiahlych zápchach. Včera podvečer trvala cesta autom na 3-kilometrovom úseku po Gagarinovej ulici v smere na obchvat 25 minút, kým pri ideálnej miernej premávke navigácie ukazovali zvyčajný čas prejazdu 5 minút.

Adriana Volfová, hovorkyňa Dopravného podniku Bratislavy sa pre denník Pravda vyjadrila, že po zavedení bezplatnej MHD na vybraných linkách a tiež po vzniku bus pruhov sa záujem cestujúcich o využívanie služieb MHD zvýšil. „V týchto dňoch sa v rannej a poobednej dopravnej špičke dopyt cestujúcich na Gagarinovej ulici približuje k maximálnej poskytovanej kapacite. Podnik vyťaženosť liniek stále sleduje a v prípade potreby je pripravený kapacitu spojov navýšiť,“ povedala Volfová. K zápcham sa vyjadrila, že dispečing DPB zaznamenal od začiatku minulého týždňa v rannej a poobednej špičke meškania v centrálnej mestskej oblasti približne 10 minút a na príjazdových a výjazdových komunikáciách približne od 15 do 25 minút.

V trolejbusových linkách 201 a 202 jazdiacich po Gagarinovej ulici podľa Magistrátu stúpol počet cestujúcich v poobednajšej špičke zo zhruba 2¤500 na asi 3¤500 cestujúcich. Jazdná doba medzi zastávkami Hraničná a Cintorín Vrakuňa sa podľa magistrátu skrátila z 31 minút na 10,5 minúty. Na linkách 201 a 202 narástol počet cestujúcich o 37 percent. Počet prepravených cestujúcich prostredníctvom MHD v rannej špičke vzrástol v priemere o zrhuba 1¤000 cestujúcich. Magistrát mesta tvrdí, že jazdná doba trolejbusu číslo 212 na Mierovej ulici, kde nie je vyhradený bus pruh sa zhoršila, čo by sa pravdepodobne stalo aj na Gagarinovej ulici, pokiaľ by na nej nebol vyznačený pruh pre verejnú dopravu. Bezplatná doprava na linkách 201, 202, 212 a 75 je bezplatná do konca marca.