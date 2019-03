Čínsky drak a USA sa bijú o Európu

V prebiehajúcej obchodnej vojne sa Európska únia snaží o zachovanie dobrých obchodných vzťahov nielen so Spojenými štátmi americkými, ale aj Čínou.

Dve najväčšie ekonomiky sveta aktuálne rozohrali tvrdý boj o získanie európskeho trhu. Lídri oboch krajín sa snažia získať rozhodujúci vplyv pri budovaní telekomunikačných 5G sietí. Náklady spojené so spustením prevratne rýchleho internetu, umožňujúceho napríklad autonómne riadenie vozidiel, sa odhadujú na 800 miliárd eur. Obrovské financie sú ako magnet. Vo štvrtok začína svoje európske turné čínsky prezident Si Ťin-pching. Ten na starý kontinent prichádza približne šesť týždňov po návšteve amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea.

Najlacnejšie technológie na vybudovanie 5G sietí vlastní čínska spoločnosť Huawei. Lenže masívny nástup čínskych technológií zastavili Američania, ktorí čínsku spoločnosť obvinili zo špionáže v prospech komunistickej strany. „Medzi mojimi politickými názormi a podnikateľskou činnosťou firmy Huawei neexistuje žiadna spojitosť,“ vyhlásil pre tlačovú agentúru Bloomberg majiteľ soločnosti Huawei Žen Čeng-fej. Čínska spoločnosť napríklad nemeckej vláde ponúkla, že v krajine vybuduje len telekomunikačnú infraštruktúru a samotné šifrovanie dát nechá na Nemcoch.

Američania napriek tomu trvajú na tom, že kvôli bezpečnosti nemôže v Európskej únii budovať 5G siete čínsky Huawei. Nemecko by zrejme bolo precedensom pre ďalšie krajiny vrátane Slovenska. „Obávame sa, že štruktúra nemeckej komunikácie bude ohrozená – najmä preto, lebo 5G sieť má veľmi široké pásmo a schopnosť získavať dáta z nej je neuveriteľná,“ povedal veliteľ spojeneckých síl Severoatlantickej aliancie v Európe, americký generál Curtis Scaparrotti. Ten zároveň pohrozil, že NATO prestane komunikovať so svojimi nemeckými partnermi, ak sa Berlín nakoniec rozhodne spolupracovať s čínskou spoločnosťou Huawei. Technológiami na budovanie 5G sietí disponujú okrem Číňanov jedine Američania, ktorí ešte počas prezidentovania Baraca Obamu čelili škandálu s odpočúvaním nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

V Európskej únii sa najviac voči spoločnosti Huawei vyhradila susedná Česká republika. Následne bol český premiér Andrej Babiš prijatý priamo v Bielom dome americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Na opačnej strane stojí Taliansko, ktoré len nedávno deklarovalo záujem stať sa súčasťou novej Hodvábnej cesty. Ambiciózny projekt novej siete železníc, prístavov či diaľnic má za cieľ zlepšiť vzájomný obchod medzi Áziou, Afrikou a Európou. Inšpiráciou mu je staroveká Hodvábna cesta, ktorá viedla z východnej Ázie cez Strednú Áziu do Stredomoria. „Ide o márnivý projekt, ktorému by sa malo Taliansko vyhnúť,“ povedal hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady Garretta Marquisa.

Rím sa napriek americkému varovaniu rozhodol s Pekingom nadviazať užšiu spoluprácu v oblasti obchodu, investícií a vzdelávania. „To je úplne jasné, že ak sa pozrieme na čínsku Hodvábnu cestu zo strany nášho exportu, nejde o politickú dohodu s Čínou, ale len o pomoc našim spoločnostiam,“ vyhlásil podpredseda talianskej vlády Luigi Di Maio. Nové obchodné zmluvy medzi Čínou a Talianskom budú podpísané práve počas európskeho turné čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.

V snahe o obmedzenie čínskeho vplyvu v Európskej únii je najsilnejším americkým tromfom hrozba zavedenia ciel na automobily vyrobené v Európskej únii. Prijatie nových obchodných bariér pripraví nemecký export každý rok o 17 miliárd eur a v dnešných neistých časoch môže tvrdý americký úder poslať najsilnejšiu európsku ekonomiku do recesie. Nemecko si preto nechce pokaziť obchodné vzťahy s USA a čínsky prezident sa počas svojho európskeho turné zameria hlavne na Taliansko, Francúzsko a s vplyvnými európskymi biznismenmi sa stretne v Monaku. Francúzsko aktuálne oznámilo, že zavedie kontroly výrobcov telekomunikačných zariadení vrátane technologického gigantu Huawei Technologies.

Najväčšia obchodná vojna stále prebieha

Aktuálne stále prebieha aj obchodná vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou. Americký prezident uvalil 10-percentné clá na čínsky tovar v objeme 250 miliárd dolárov. Donaldovi Trumpovi sa vďaka tomu ako prvému americkému prezidentovi podarilo vyvolať najväčšiu obchodnú vojnu na svete. Aktuálne sa čoraz viac špekuluje o jej skončení po tom, čo Číňania budú súhlasiť s väčšou ochranou duševného vlastníctva, viac otvoria svoj trh pre západné spoločnosti a zvýšia nákup amerických výrobkov.

Aktuálne sú najväčšou ekonomikou sveta Spojené štáty americké a na druhom mieste je Čína. Obidva ekonomické celky veľkosťou prekoná jedine Európska únia, ktorá však ani zďaleka nie je taká jednotná a aktuálne ju opúšťa Veľká Británia. Práve Briti majú po odchode záujem o posilnenie obchodných vzťahov s Američanmi aj Číňanmi. Naplnenie tohto zámeru bude reálne jedine v prípade, ak sa čínsky prezident Si Ťin-pching dohodne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na novej podobe obchodných vzťahov.

Napriek obrovským finančným možnostiam patria Číňania skôr k menším investorom na Slovensku. Podľa údajov Národnej banky Slovenska najviac peňazí investovali v roku 2011, a to 46,29 milióna eur. Na porovnanie, britský Jaguar Land Rover do vybudovania nového automobilového závodu v Nitre investoval celkovo 1,5 miliardy eur. Práve nová automobilka prilákala na Slovensko čínskym kapitálom ovládanú spoločnosť Auria. „Hlavným dôvodom vybudovania fabriky v meste Vráble je blízkosť k nitrianskej automobilke Jaguar Land Rover. To je náš strategický zákazník, ktorému budeme dodávať napríklad zvukovo tesniace dielce pre automobil Land Rover Discovery,“ povedal prezident spoločnosti Auria Brian Pour. Ním vedená spoločnosť sa plánuje zamerať napríklad na vývoj vlákien brániacich prenosu mikróbov medzi cestujúcimi či kokpitu automobilu meniaceho farby na základe aktuálnej nálady vodiča. V budúcnosti sa možno časť tohto výskumu bude realizovať aj na Slovensku.

Slovensko láka aj čínskych investorov

Prilákanie zahraničných investorov priamo na Slovensko je úlohou štátnej agentúry SARIO, ktorá od roku 2002 úspešne uzavrela štyri čínske projekty za 31 miliónov eur. Vďaka tomu v nových fabrikách našlo prácu 800 Slovákov. „V súčasnosti eviduje záujem štyroch spoločností z Čínskej ľudovodemokratickej republiky. V prípade pozitívnych rozhodnutí investorov pre Slovensko budú na našom území umiestnené investície vo výške cca 1,5 miliardy eur a vytvorí sa cca tritisíc nových pracovných miest,“ uviedla SARIO.

Veľkým zástancom čínskych investícií je český prezident Miloš Zeman, ktorý si ešte v roku 2016 dával v Prahe pivo s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. V tom čase sa práve hlavné mesto Českej republiky malo stať vstupnou bránou čínskych investícií v Európskej únii. Investičná spoločnosť CEFC vo veľkom nakupovala luxusné hotely, administratívne budovy a dokonca sa stala aj majiteľom futbalového klubu Slavia Praha. S čínskymi investormi sa dokonca plánovali spojiť aj miestni žraloci z investičnej skupiny J&T. Vzájomný biznis nakoniec padol po tom, čo sa šéf čínskej investičnej skupiny CEFC Jie Ťien-ming ocitol v čínskom väzení a európske aktíva firmy prebral štátny čínsky konglomerát CITIC Group.