Dvaja ľudia na svete majú majetok vyšší ako sto miliárd dolárov

Gates sa tak stal druhým členom klubu bohatých s majetkom vyše 100 miliárd USD, spolu so zakladateľom internetového obchodu Amazon.com Jeffom Bezosom, uviedla agentúra Bloomberg.

Bloomberg sleduje majetok 2800 miliardárov. Majetok 145 z nich je vyšší ako desať miliárd USD. Majetok Gatesa už raz dosiahol hranicu 100 miliárd USD, a to v čase najväčšieho rozkvetu internetu, keď Bezos ešte len začínal stúpať na rebríčku najbohatších ľudí sveta. Teraz hodnota majetku zakladateľa Amazonu dosiahla 145,6 miliardy dolárov a len v tomto roku sa zvýšila o 20,7 miliardy USD. Hodnota majetku Gatesa tento rok vzrástla o 9,5 miliardy USD.

Gates aj Bezos by však o svoje bohatstvo mohli čoskoro prísť. Gates už venoval viac ako 35 miliárd USD rodinnej nadácii Billa a Melindy Gatesovcov a uviedol, že chce darovať najmenej polovicu svojho majetku. Bezos by mohol prísť o majetok z iných dôvodov – on a jeho žena Mackenzie sa rozvádzajú.