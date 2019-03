Na stavbe tunela Višňové niečo smrdí, kritizuje SaS Érseka

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) a minister dopravy a výstavby Arpád Érsek pri stavbe úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové namiesto hľadania riešenia ako stavbu dokončiť čo najskôr a najlacnejšie, hľadali spôsob ako dostať zhotoviteľa von zo stavby. Uviedol to v stredu poslanec Národnej rady SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre dopravu Miroslav Ivan s tým, že to považuje za zarážajúce.

Ivan to povedal po poslaneckom prieskume parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý sa uskutočnil v utorok na jeho podnet na stavbe D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Cieľom poslaneckého prieskumu bolo zistiť aktuálnu situáciu priamo na stavbe a vypočuť si stanoviská všetkých dotknutých strán.

„Prešli sme obe tunelové rúry a vonkajšie úseky. V tuneloch je dokončené už na dve tretiny sekundárne ostenie a na vonkajších úsekoch rozpracované mostné konštrukcie. Prerušenie stavby bude znamenať veľké škody na otvorených stavebných konštrukciách, ktoré budú poškodzované klimatickými vplyvmi, kým nebudú dokončené,“ povedal Ivan. V tuneli v častiach s primárnym ostením podľa poslanca bude hroziť uvoľňovanie horniny v stenách, pretože chýba dokončené sekundárne ostenie. „To sú úplne zbytočné škody, ktorým sa dalo predísť,“ tvrdí Ivan.

Najzložitejšie stavebné práce sú podľa SaS z veľkej časti hotové a v čase najlepších klimatických podmienok na výstavbu počas jari a leta budú konzervované a bude sa hľadať nový zhotoviteľ.

„Je neodpustiteľné, že NDS, hoci má dostatočné nástroje v zmluve na odstúpenie v prípade meškania a mohla ich uplatniť už minulý rok, ponúkne nakoniec zhotoviteľovi pre štát nevýhodnú dohodu,“ uviedol Ivan. Mohol sa tak podľa neho získať čas na rokovanie alebo, ak by sa riešenie nenašlo, na odstúpenie od zmluvy jednostranne. "To je pre nás len ďalší dôkaz, že na tejto stavbe naozaj niečo smrdí. A raz sa to dozvieme,“ dodal Ivan.

NDS nedávno uzatvorila so zhotoviteľom úseku D1 s tunelom Višňové, taliansko-slovenským združením Salini Impregilo, S. p. A., a Dúha, a. s., dohodu o ukončení zmluvy o dielo a začne hľadať nového zhotvoiteľa na dokončenie problematickej stavby. Vláda tento postup na návrh ministra dopravy predtým odobrila.

Tunel Višňové mal byť dokončený do konca tohto roka, podľa SaS sa tak však stane až výrazne neskôr. „V konečnom dôsledku na to opäť doplatia vodiči,“ povedala poslankyňa a predsedníčka hospodárskeho výboru za SaS Jana Kiššová. Zodpovednosť za to podľa predsedu SaS Richarda Sulíka okrem vedenia NDS nesie minister dopravy. "Budeme od neho chcieť podrobne vysvetliť dôvody podpisu takto nevýhodnej dohody, ktorá nás bude stáť niekoľko desiatok miliónov. Je to posledný dôkaz toho, že minister dopravy Arpád Érsek nemá čo ďalej robiť na ministerstve,“ myslí si Sulík. SaS v týchto dňoch končí so zbieraním podpisov poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy.

