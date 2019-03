Slovensko je o kúsok šťastnejšie ako vlani

Česká republika si tiež o jednu priečku polepšila, vymenila si miesto so Spojenými arabskými emirátmi a stala sa 20. najšťastnejšou krajinou sveta. Uvádza to správa, ktorú každoročne vypracováva agentúra OSN.

Správa hodnotila krajiny v šiestich kľúčových kategóriách, ktorými je príjem, sloboda, dôvera, stredná dĺžka života, sociálna podpora a štedrosť.

„Prvý desiatka krajín je silná vo všetkých šiestich kategóriách,“ uviedol spoluautor správy John Helliwell, emeritný profesor Univerzity Britskej Kolumbie. A to neplatí len pre rodených obyvateľov.

„Pravdou je, že vlani boli všetci Fíni šťastnejší ako obyvatelia ostatných krajín, ale aj ich prisťahovalci boli najšťastnejšími prisťahovalcami na svete. Nie je to o fínskej DNA. Je to o spôsobe života,“ povedal Helliwell. Poukázal na to, že ľudia vo Fínsku platia vysoké dane za sociálnu záchrannú sieť, dôverujú svojej vláde, žijú slobodne, sú veľkorysí a starajú sa jeden o druhého.

Rozdiely medzi prvými krajinami sú malé a poradie sa každoročne mierne mení. Tento rok bolo na šiestej priečke Švajčiarsko, nasleduje Švédsko, Nový Zéland, Kanada a desiatku najšťastnejších uzatvára Rakúsko, ktoré vytlačilo Austrálii na 11 miesto.

Medzi prvými desiatimi štátmi neskončila žiadna zo superveľmocí. Spojené štáty si o jednu priečku pohoršili a skončili 19. Británia si síce o tri priečky polepšila a je na 15. mieste, ale pohoršilo si Nemecko z 15. na 17. miesto, Japonsko z 54. na 58., Rusko z 59. na 68. a Čína z 86. na 93. miesto.

Najviac nešťastní sú podľa prieskumu ľudia v Južnom Sudáne, ktorý skončil na 156. mieste. Pred ním sa umiestnila Stredoafrická republika (155.), Afganistan (154.), Tanzánia (153.) a Rwanda (152).