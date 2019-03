Do EÚ sa ešte pred brexitom presunú aktíva za bilión libier

Z Londýna do finančných centier v Európskej únii (EÚ) sa ešte pred odchodom Británie z EÚ presunú aktíva za približne 1 bilión libier (1,17 bilióna eur). Uviedla to v stredu poradenská spoločnosť EY, ktorá očakáva, že paralelne s aktívami by malo byť dovtedy presunutých do 7000 pracovných miest.