Slovensko v obchode s USA podporuje 'malú dohodu', priemyselný tovar bez cla

Slovensko v obchodných rokovaniach so Spojenými štátmi americkými podporuje tzv. malú dohodu. Tá by sa mala týkať len priemyselných produktov, pričom by mohlo dôjsť až k zrušeniu ciel na tovar dovážaný z USA do Európy a opačne. Uviedol to slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vo štvrtok v Bruseli, kde sa zúčastňuje na dvojdňovom samite Európskej rady.

Pellegrini rokoval s eurokomisárkou pre obchod Ceciliou Malmströmovou spolu s predstaviteľmi ďalších krajín Vyšehradskej štvorky. Zámerom bolo informovať sa o vývoji rozhovorov s USA. „SR je piaty najväčší exportér automobilov do Spojených štátov, a preto je to pre nás kľúčová otázka,“ podotkol predseda vlády.

Zároveň vyjadril eurokomisárke podporu, aby dostala čo najsilnejší mandát a aby začala čo najskôr rokovať s USA o obchodnej dohode. „S tým, že podporujeme uzavretie tzv. malej obchodnej dohody, ktorá by sa dotýkala len priemyselných produktov bez agroproduktov a kde by sme mohli dôjsť až k zrušeniu ciel na tovar dovážaný zo Spojených štátov a takisto z Európy do Spojených štátov. To znamená, nulové clá,“ priblížil premiér, podľa ktorého by tým mohlo dôjsť aj k zvýšeniu vzájomného obchodu o osem percent smerom do USA a o deväť percent zo Spojených štátov do Európy.

Pellegrini podľa vlastných slov podporí to, aby v záveroch zostalo ustanovenie, ktoré požiada o urýchlenie jednotlivých vyjednávaní. „V opačnom prípade sme vo vákuu a nevieme, kedy čo môžeme čakať,“ poznamenal.