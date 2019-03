Chceme Apple Pay na Slovensku, tvrdia banky. Zatiaľ je však ticho

Podľa člena Združenia pre bankové karty SR Rastislava Valla je dôvodov, prečo je informácií okolo Apple Pay tak málo, resp. prečo sú banky rezervované k danej téme, niekoľko. „Prvý je asi ten, že spoločnosť Apple má stratégiu, ktorú nechce zverejňovať a zaviazala spolupracujúce banky k mlčanlivosti. Ďalší dôvod je ten, že implementácia služby Apple Pay má svoje špecifiká a banky musia vynaložiť implementačnú energiu na to, aby mohli poskytovať službu klientov. A pri súčasnom tlaku legislatívnych požiadaviek nie je pre banku ľahké zvládnuť projekt veľkosti Apple Pay,“ povedal Vallo.

Napriek veľkosti projektu a nákladom spojeným s implementáciou a prevádzkou služby Apple Pay, majú banky podľa Valla záujem naštartovať poskytovanie uvedenej služby. „Jeden z dôvodov je ten, že trh, teda majitelia telefónov iPhone, majú veľký záujem o túto službu. Dokonca prieskumy hovoria, že držiteľ iPhone bude zvažovať zmenu banky, ak mu neposkytne službu Apple Pay. A to už je silný signál pre každú banku,“ povedal Vallo.

Záujem prejavila napríklad 365 banka. „V 365 banke razíme filozofiu „mobile first“, a preto máme o službu Apple Pay záujem. Spravíme všetko preto, aby sme boli medzi prvými bankami, ktoré ho prinesú svojim klientom,“ povedala PR manažérka 365 banky Linda Gáliková. Od spustenia platobnej služby Apple Pay v Českej republike ubehol už mesiac. „Podľa doterajšej skúseností z Českej republiky by mohol mať Apple Pay dokonca väčšiu odozvu ako Google Pay,“ dodala Gáliková.

Aj Slovenská sporiteľňa prejavila záujem o službu Apple Pay. „Záleží nám na tom, aby sme našim klientom prinášali moderné digitálne služby, preto by sme aj Apple Pay radi spustili čo najskôr, ako to bude možné,“ povedala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. VÚB banka sa podľa jej PR manažéra Dominika Mišu snaží prinášať obľúbené riešenia bezkontaktných platieb, rovnako ako to bolo pri Google Pay a rovno ich integrovať do svojho mobilného bankovníctva, a to na úkor vlastných platobných riešení.

Zavádzanie nových spôsobov platenia je podľa hovorkyne Poštovej banky Lýdie Žáčkovej vysoko závislé od záujmu a obchodných podmienok spoločností, ktoré dané služby ponúkajú. Pre veľkých hráčov na trhu nie je podľa nej v mnohých prípadoch slovenský trh dostatočne zaujímavý, a preto svoje služby primárne sprístupňujú pre väčšie európske trhy.

„Na Apple Pay sa na Slovensku čaká už dlhšiu dobu. Keď sa pozrieme, aký úspech zaznamenal vstup Apple Pay na český trh, domnievame sa, že podobný môžeme očakávať aj na Slovensku. Používatelia iPhonov sú zväčša technicky veľmi zdatní, a preto si myslíme, že si platenie cez telefón osvoja veľmi ľahko a intuitívne,“ dodala Žáčková.

https://vofinanciach.sk/…a-slovensku/