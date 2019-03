Americký plyn bude najväčšou konkurenciou, priznáva ruský Gazprom

Export skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA do Európy bude pre ruský plynárenský koncern Gazprom v tomto roku najväčšou konkurenciou. Uviedla to tento týždeň ruská spoločnosť, ktorá tak výrazne zmenila svoje pôvodné názory na vplyv dodávok plynu z USA.

„Je evidentné, že LNG bude najväčším konkurentom v súboji o európskeho zákazníka,“ uviedol Sergej Komlev, ktorý má v Gazprome na starosti štruktúru zmlúv. To je zmena oproti predchádzajúcemu postoju ruskej spoločnosti, ktorá doteraz odmietala tvrdenia, že by vývoz LNG z USA do Európy mohol mať vplyv na biznis Gazpromu.

Americký skvapalnený plyn sa vo zvýšenej miere začal do Európy dovážať od októbra minulého roka. Medziročne sa jeho dodávky počas zimných mesiacov zvýšili takmer 5-násobne. Za celý rok 2018 si však Gazprom aj napriek vyšším dodávkam z USA udržal na európskom trhu s plynom dobré postavenie a dokonca ho ešte posilnil.

Podľa údajov z predchádzajúceho mesiaca sa podiel Gazpromu na európskom trhu s plynom zvýšil vlani na rekordných 36,7 % z 34,7 % v roku 2017. Podiel Gazpromu tak vzrástol napriek výzvam Európskej komisie členským štátom EÚ, aby diverzifikovali dovoz energií s cieľom znížiť závislosť od Ruska. Navyše, Gazprom chce svoj podiel ešte zvýšiť a ak by sa to aj nemalo podariť, v nasledujúcich rokoch ho chce udržať na úrovni minimálne 35 %.

S cieľom udržať si silnú pozíciu na európskom trhu Rusko investuje aj do LNG. Podľa údajov zo začiatku marca dodalo Rusko do Európy minulý mesiac rekordný objem LNG a prvýkrát sa tak stalo najväčším dodávateľom skvapalneného zemného plynu do Európy.