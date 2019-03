Rad áut dlhý 17 míľ. Šéf prístavu v Doveri takto vykreslil tvrdý brexit

„Ak vybavenie jedného vozidla zaberie dodatočné dve minúty, mohlo by to viesť k vytvoreniu radu dlhého 17 míľ,“ povedal pre BBC Doug Bannister, generálny riaditeľ spoločnosti Dover Harbour Board.

Kamióny čakajú v kolóne na ceste v Doveri počas testu ako by britský systém diaľnic a trajektov zvládol nápor nákladných áut v prípade brexitu bez dohody v pondelok 7. januára 2019. Test zahŕňal presun konvoja nákladných áut z nevyužívaného letiska v Kente do prístavu Dover. Takzvaný neriadený alebo tvrdý brexit povedie totiž k zavedeniu colných prekážok, ktoré spomalia trajektovú, železničnú aj cestnú dopravu medzi britskými ostrovmi a kontinentálnou Európou. Autor: TASR/AP, Gareth Fuller

Cez prístav Dover prechádza 17 % obchodu Veľkej Británie s tovarmi v hodnote vyše 120 mld. libier (GBP). Okrem toho prístav ročne vybavuje 2,3 mil. vozidiel s turistami. Vedenie prístavu zrušilo dovolenky zamestnancov a prijalo nových pracovníkov, aby sa zvládla akákoľvek situácia. Britská vláda ešte vlani uviedla, že v prípade brexitu bez dohody by doprava v Doveri a ostatných prístavoch Lamanšského prielivu mohla byť narušená na obdobie do šiestich mesiacov.

Lídri Európskej únie (EÚ) sa na summite v Bruseli dohodli na krátkom posunutí brexitu, a to do 22. mája, pokiaľ britský parlament budúci týždeň schváli dohodu, ktorú premiérka Theresa Mayová vyrokovala s Bruselom. Pokiaľ sa tak nestane, lídri podporia kratší posun do 12. apríla, ktorý má Londýnu poskytnúť čas na schválenie dohody alebo „upresnenie ďalšieho postupu“.