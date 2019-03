Svoje si nedáme. Nemci chcú chrániť domáce strategické firmy

Nemecko plánuje do konca tohto roka schváliť zákon o vytvorení štátneho fondu, ktorý by umožňoval chrániť nemecké spoločnosti pred neželaným prevzatím čínskymi a inými zahraničnými firmami.

Uviedli to zdroje z nemeckej vlády. Nemecko tak výrazne mení svoj doterajší postoj, keď štát do firemného sektora nezvykol zasahovať.

Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier navrhol vytvorenie fondu ešte vo februári ako súčasť širšej stratégie na ochranu citlivých sektorov. Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tri vládne zdroje, vláda v súčasnosti pracuje na návrhu zákona tak, aby fond mohol začať pôsobiť už na budúci rok.

Podľa dvoch zdrojov, ktoré si neželali byť menované, by investičný fond mohol pri kúpe podielov vo firmách s cieľom zabrániť neželanému prevzatiu spolupracovať so súkromným sektorom. Ako uviedol jeden zo zdrojov, štát by mohol najskôr podiel v podniku kúpiť sám a potom ho čo najrýchlejšie predať súkromným investorom, podľa druhého zdroja by však v niektorých prípadoch mohol fond už od začiatku spolupracovať so súkromnými investormi.

Nemecko bolo dlhodobo tvrdým zástancom voľného trhu, situáciu ale zmenil nástup čínskych štátnych firiem a hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jednostranne zavedie obchodné sankcie a zvýši dovozné clá. „V minulosti sa Nemecko nesnažilo o definovanie svojich národných záujmov. To sa však teraz mení,“ uviedol jeden zo zdrojov. „Vidíme, že už nemôžeme všetko nechať len na sile trhu,“ dodal.

Nemeckú vládu podľa informovaných zdrojov zaktivizovalo najmä prevzatie výrobcu robotov Kuka čínskou spoločnosťou Midea v roku 2016. Do pozornosti sa dostal aj minuloročný pokus čínskej štátnej firmy SGCC kúpiť podiel v nemeckom prevádzkovateľovi rozvodnej siete 50Hertz Transmission. Keď sa Berlínu nepodarilo nájsť alternatívneho investora v Európe, do procesu vstúpila nemecká štátna banka KfW, aby Číňanom zabránila v prevzatí.

Práve preto nemecká vláda teraz plánuje schváliť novú legislatívu s cieľom vytvoriť do konca roka investičný fond, aby mohol byť už v roku 2020 k dispozícii. „Ideálnym riešením by bolo, keby štát pri akvizíciách spolupracoval so súkromnými investormi,“ povedal jeden zo zdrojov. Dodal však, že Berlín nemá v pláne zasahovať do bežného chodu podnikov.

Štátny fond by mohla spravovať napríklad banka KfW. Druhou možnosťou je, že na tento účel vznikne úplne nová inštitúcia, dodal druhý zdroj.

Zástupcovia nemeckého priemyslu však fondu až tak veľmi naklonení nie sú. Združenie nemeckého priemyslu (BDI) síce víta plány vlády riešiť tlak čínskej konkurencie, podporovať významné podniky a reformovať zákony v oblasti hospodárskej súťaže, plány na vytvorenie investičného fondu ale kritizuje. Podľa šéfa BDI Joachima Langa by sa nové nástroje štátu nemali používať na blokovanie akvizícií, ale mali by slúžiť na podporu projektov v oblasti nových technológií.

Ministerstvo hospodárstva však ubezpečuje, že fond bude do akvizícií vstupovať „len v mimoriadnych prípadoch“ a podiely vo firmách bude nakupovať na obmedzené obdobie. Ako povedal hovorca ministerstva, pôjde najmä o ochranu citlivej infraštruktúry, pri ktorej by nemecká vláda považovala vstup neeurópskeho investora za ohrozenie národných záujmov.

Vzhľadom na priemyselnú stratégiu na najbližšie desaťročie, ktorú vo februári predstavil Peter Altmaier, mohlo by ísť o oblasti, ako je produkcia ocele a hliníka, chemikálií, ďalej strojárstvo, automobilový sektor, optika a zdravotnícke zariadenia, zelené technológie, zbrojárstvo, letecký sektor a 3D tlač. Čo sa týka samotných firiem, ktorých prežitie Altmaier označil za kľúčové pre nemeckú ekonomiku, išlo by napríklad o Deutsche Bank, Thyssenkrupp, Siemens a veľké nemecké automobilky.