Nedostatok ľudí zvyšuje cenu práce

Koniec lacnej pracovnej sily? Platy na Slovensku vlani rekordne rástli. Ukazujú to aj údaje európskych štatistikov. Hodinová mzda na Slovensku v poslednom štvrťroku 2018 poskočila medziročne takmer o 7,2 percenta. V únii to bolo priemerne o 2,3 percenta.

Ešte stále však máme čo doháňať. "Slovenskej ekonomike sa darí, no v porovnaní so západnou Európou sú naše mzdy stále významne nižšie,“ hovorí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Práve to je pre nadnárodné spoločnosti lákadlom, aby k nám presúvali nielen výrobu, ale aj administratívne centrá. Zvyšovanie miezd je podľa analytika citeľné predovšetkým v automobilovom a IT sektore.

Tomčiak očakáva v tomto roku ďalší rast miezd, minimálne o päť percent. Ťahúňom bude podľa neho opäť automobilový sektor. Rast v západnej Európe, kam vyvážame väčšinu výrobkov, sa už začína ekonomicky spomaľovať, upozorňuje Tomčiak. "Tempo rastu miezd teda bude spomaľovať i u nás, aj keď by stále malo byť nad priemerom EÚ.

Cena práce rástla na Slovensku v poslednom štvrťroku 2018 medziročne o 7,3 percenta na hodinu. V únii išla hore len o necelé tri percentá. Cena práce na hodinu tak u nás rástla rýchlejšie ako priemer krajín únie. Podpísalo sa pod to okrem rastu platov aj zvýšenie príplatkov za prácu v noci, vo sviatok či v niektorý z víkendových dní, ale aj rast minimálnej mzdy. Podľa Eurostatu sme sa tak dostali na ôsmu priečku v únii.

Najviac stúpli náklady na pracovníkov v Rumunsku, kde hodinová cena práce stúpla o vyše 13 percent. O vyše desatiny šla hore aj v Lotyšsku, Portugalsku a Litve. Výraznejšie ako Slováci si polepšili aj v susednom Česku a Maďarsku. Z krajín V4 za nami zaostáva len Poľsko.

Analytička Poštovej banky Jana Glasová upozorňuje, že náklady na prácu rástli v poslednom kvartáli 2018 o niečo pomalšie ako v tom treťom. Predbehli však vývoj v únii. "Bolo to spôsobené rastom miezd aj ostatných, nemzdových nákladov,“ vysvetľuje analytička. Podľa údajov nášho Štatistického úradu dosiahla priemerná nominálna mzda na Slovensku vlani 1¤013 eur.

Nominálny rast miezd sa v závere vlaňajška o niečo spomalil, dodáva analytička, keď sa v posledných troch mesiacoch 2018 dostal na 5,8 percenta. "Na svedomí to má slabší zahraničný dopyt, a teda aj slabší export našej produkcie do zahraničia, čo viedlo k pomalšiemu rastu HDP v poslednom kvartáli minulého roka,“ hovorí Glasová. Napriek spomaleniu slovenská ekonomika rástla a na konci minulého roka dosiahlo HDP slušný rast o 3,6 percenta.

Na tento rok počíta Glasová stále s pozitívnym vývojom platov. "Nominálny rast miezd by v roku 2019 mohol byť na úrovni šesť percent alebo tesne pod touto hladinou,“ hovorí analytička. Očakáva, že reálne mzdy budú v budúcom roku takisto rásť, no pomalšie ako nominálne mzdy. Na svedomí to bude mať vyššia inflácia, vysvetľuje Glasová.

Na mzdy tlačí podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa previs dopytu po práci nad ponukou. "Rekordne vysoký počet neobsadených miest signalizuje pokračovanie veľkého pnutia na trhu, ktorého tetiva je len nepodstatne uvoľňovaná zvýšeným návratom Slovákov z cudziny či rastom počtu zahraničných pracovníkov,“ hovorí. Cudzinci dnes už podľa neho obsadzujú každé tretie novovytvorené miesto.

Pánis očakáva rast platov tesne pod sedempercentné tempo. Vo verejnom sektore počíta analytik s rastom o desatinu. "Toto číslo výrazne prekračuje rast produktivity práce, čo podkopáva externú konkurencieschop­nosť ekonomiky,“ hovorí Pánis. Navyše nedostatok pracovných síl by mohol byť podľa neho čoskoro limitujúcim faktorom rýchlejšieho ekonomického rastu.

Ku koncu roka klesne nezamestnanosť k šesťpercentnej hladine, predpokladá Pánis – tvorbu pracovných miest budú generovať najmä služby a priemysel. Počítať však treba so spomalením rastu zamestnanosti, vyhovujúci ľudia sa jednoducho minú.

Za rastom miezd vidí aj analytik českej spoločnosti NextFinance Jiří Cihlář klesajúcu nezamestnanosť. "Množstvo firiem sa musí preťahovať o zamestnancov. Zohnať nových kvalitných ľudí je zložité, čo ženie mzdy hore,“ hovorí. Podobné signály je podľa neho vidieť aj v Česku, kde je miera nezamestnanosti v niektorých okresoch prakticky nulová. Práve to rast platov ešte zrýchľuje.

Ekonomika však začne podľa Cihlářa spomaľovať, a to tak na Slovensku, ako aj u susedov. "Obe ekonomiky budú kopírovať osud Nemecka,“ hovorí analytik. Trh práce však bude na vývoj hospodárstva reagovať s určitým meškaním, dodáva. Preto podľa Cihlářa nízka nezamestnanosť a rýchly rast platov ešte niekoľko mesiacov vydržia.