Primátor staval načierno, pokutoval sa

„To, že ten človek, ktorý má zákon dodržiavať, ho nedodržiava, je výsmech občanovi,“ hovorí suseda Trstenského Magdaléna Tomšová, ktorá podala na primátora podnet na prešetrenie na stavebnú inšpekciu. „Prišla som na to náhodou, keď som si pozrela katastrálnu mapu po tom, čo sme skolaudovali dom. Zistila som, že štatutár stavebného úradu, ktorý by mal byť občanom príkladom, má na svojom pozemku čierne stavby. Prišlo sa na to, že tam má skoro desaťročné čierne stavby. Dopustil sa teda krátenia daní, navyše neviem, ako postavil tie jednotlivé stavby, teda či dodržiaval zákon o životnom prostredí, stavebný zákon,“ hovorí Magdaléna Tomšová. Tá vraví, že sama stavala, a tak vie, že predtým, ako postaví, musí prebehnúť stavebné konanie, byť vydané stavebné rozhodnutie, treba dokladovať množstvo dokumentov, projektov, a to všetko treba predložiť stavebnému úradu, aby vydal povolenie.

Podnet na primátora podala jeho suseda Magdaléna Tomšová a úrad jej dal za pravdu. Suseda ukazuje, kde sa nachádzajú primátorove čierne stavby. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

"Na akúkoľvek stavbu nad 25 štvorcových metrov musí ísť ohláška a potom projekt. Nič z toho nebolo pánom Trstenským vypracované. Stavebná inšpekcia navyše potvrdila, že stavebník postavil tieto stavby bez kolaudačného rozhodnutia, v rozpore so zákonom, bez stavebného povolenia a chce to samozrejme dodatočne upratať, pretože je štatutár stavebného úradu v Novom Meste nad Váhom. Podľa pani Tomšovej vykonala Slovenská stavebná inšpekcia v Žiline dňa 13. marca stavebný dohľad a mesto Nové Mesto nad Váhom deň predtým, teda 12. marca vydalo rozhodnutie, kde chce tieto stavby zlegalizovať.

„Ja sa pýtam, či je toto výsmech občanom. Tým, ktorí platia dane, tým, ktorí slušne žijú. Konanie nebolo právoplatne ukončené, to znamená, že stále ide. Spoločný stavebný úrad udelil pokutu obom manželom a som veľmi zvedavá, akú výšku pokuty si sám sebe určí pán štatutár. Ja to nenechám tak, kvôli slušným, pracujúcim občanom, ktorí odvádzajú dane, ktorí denne chodia do práce a sú pod takýmto tlakom a terorom úradníkov, ktorí by mali dodržiavať zákony. Sú platení z našich daní, my sa im všetci skladáme na výplaty a takí ľudia dokážu konať vo svoj prospech. Verejný činiteľ musí ísť príkladom pre občanov a hlavne, keď je štatutár stavebného úradu, on je ten, ktorý má mať všetko zlegalizované,“ uzavrela Magdaléna Tomšová.

Slovenská stavebná inšpekcia po prešetrení konštatuje, že v prípade objektov, na ktoré bol podaný podnet na prešetrenie, ide o záhradný altánok s rozmerom pôdorysu 5,4 krát 6,7 metra, teda 36,18 m2, ktorý je osadený na betónových základoch, o plavecký bazén s prekrytím s vnútorným rozmerom osem krát štyri metre a o spevnené plochy, teda plochu pred garážou a chodníky. „Inšpektorát Žilina má za to, že stavebníci porušili ustanovenie stavebného zákona, keď zrealizovali objekty bez stavebného povolenia. Stavebníci tiež porušili ustanovenie stavebného zákona, keď užívali tieto doplnkové objekty bez kolaudačného rozhodnutia,“ konštatuje Slovenská stavebná inšpekcia. Podľa zistenia inšpekcie stavby vznikli v rokoch 2005 až 2015.

Primátor Trstenský sa nesnaží vyhovárať, ale chybu si priznáva. „Áno, je to pravda. Aj altánok, aj bazén sú postavené bez stavebného povolenia,“ hovorí primátor s tým, že za všetkým treba vraj hľadať ženu. „Manželka povedala… Mali sme iný altánok, taký štrnásťmetrový, bol som ale tri dni v Tatrách, prišiel som domov a pôvodný už nestál. Zväčšila sa plocha zo 14 metrov na 32 metrov. A ten bazén? Ja som si to ani neuvedomil. Dcéra bola mladá, na okolí mali bazény, občas nás niekto zavolal sa okúpať a bola mi položená otázka, či si dcéra nezaslúži bazén. Ja som si to neuvedomil, ale mohol som si to dať do poriadku, pretože už v roku 2015 som nariadil kontrolu týchto malých stavieb, aj svojich vlastných. Od roku 2016 som za to normálne platil a teraz som si dokonca doplatil aj nad rámec zákona, takže už mám všetko v poriadku,“ vraví primátor. Výšku pokuty, ktorú mu udelil Spoločný úrad samosprávy, však neprezradil.

„Dostal som takú, akú aj všetci ostatní,“ povedal. „Podstatné je to, že pani, ktorá na to upozornila, má pravdu. Naozaj to bolo postavené bez stavebného povolenia, ušil som si kabát z hanby, som si toho plne vedomý, okamžite som to riešil a požiadal aj o dodatočné stavebné povolenie, spracoval som si k tomu dokumentáciu, teraz ešte doriešujem vyňatie z pôdy a budem to mať dúfam v poriadku. Ja som na jednej strane za to aj vďačný, pretože to bola moja obrovská chyba, teraz sa nemám na čo vyhovoriť, stalo sa to, je to a chlapsky to musím priznať,“ uzavrel primátor.