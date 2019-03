Slovensko chce výrazne podporiť výskum a vývoj cez superodpočet

Tak to avizoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) ešte vo februári po rokovaní so Zväzom automobilového priemyslu. Pre slovenskú ekonomiku by to bola dobrá správa i konkurenčná výhoda. V diskusnej relácií na Tablet.TV to vyhlásila riaditeľka poradenskej spoločnosti Ayming pre Českú a Slovenskú republiku Kristína Šumichrastová.

„Slovensko by sa tak stalo krajinou v stredoeurópskom regióne, ktoré by malo najvyššiu takúto podporu. Výška odpočtu nie je to však jediný faktor pri využívaní tejto podpory, dôležité je, či sú podmienky nastavené efektívne a transparentne,“ povedala Šumichrastová s tým, že na Slovensku tento nástroj využíva veľmi málo firiem. „Posledné údaje sú za rok 2017, keď bol odpočet iba 25 %. Takáto výška nemala pre väčšinu firiem zmysel. Navyše legislatíva je nová a veľa firiem o tejto možnosti stále nevie," upozornila Šumichrastová.

Pellegriniho návrh hovorí o tom, že daňový superodpočet, podľa ktorého si môžu slovenské firmy v súčasnosti odpočítať náklady na vedu a výskum vo výške 100 %, sa v tomto roku zvýši na 150 % a v budúcom roku na 200 %.

„Vyšší odpočet určite zaujme viac firiem a aj zahraničných investorov, ktorí uvažujú o vstupe na slovenský trh. V Česku to už platí 14 rokov, počet firiem, ktoré to využívajú, je stabilný. Tento nástroj zvyšuje investície do výskumu a vývoja. Priemer EÚ sú 2 % z HDP. Na Slovensku sme hlboko pod touto hranicou. Nie sme dosť inovatívna krajina.

Investície do výskumu a vývoja sú podľa nej veľmi dôležité najmä v súčasnom období, keď dochádza k spomaleniu globálnej ekonomiky, ktoré sa prejaví aj na Slovensku. „Cieľom je, aby firmy investovali do inovácií každoročne stále viac. V globalizovanej ekonomike musia byť firmy kreatívne, inovatívne a prichádzať s novými nápadmi, aby si dokázali udržať alebo rozšíriť svoj trhový podiel. Inovatívne firmy dokážu lepšie vzdorovať spomaleniu ekonomiky i potenciálnej kríze," dodala Šumichrastová.

