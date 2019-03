Online giganty budú platiť médiám

Nové pravidlá musí ešte formálne odobriť Rada (ministrov) EÚ. Členské štáty budú mať potom dva roky na ich prenesenie do svojej legislatívy.

„Táto smernica je dôležitým krokom smerom k náprave situácie, ktorá umožňovala zopár spoločnostiam zarábať obrovské sumy peňazí bez poskytnutia riadnej odmeny tisíckam umelcov a novinárov, od prác ktorých závisela ich činnosť,“ povedal po schválení smernice v Európskom parlamente nemecký europoslanec Axel Voss. Práve on stojí za kompromisným návrhom smernice. Smernica úplne mení fungovanie autorských práv na internete. Kým doteraz ťahali samotní tvorcovia a vydavatelia za kratší koniec, po novom dostanú šancu na spravodlivejšie rozdelenie ziskov. Doteraz totiž nič on-line giganty nenútilo uzatvárať spravodlivé licenčné zmluvy na obsah so samotnými autormi. Neboli totiž zodpovedné za obsah nahratý svojimi používateľmi. Obsah porušujúci autorské práva museli mazať, až keď o to autor požiadal.

Hlasovanie europoslancov privítali aj samotní vydavatelia. "Toto je historické hlasovanie za európsku dušu a kultúru. Po viac ako dvoch rokoch debaty a kontroly prevládla spravodlivosť vo forme reformy autorských práv, ktorá bude nevyhnutná pre budúcnosť vydavateľstva tlače a profesionálnej žurnalistiky,“ povedal predseda Európskeho združenia vydavateľov novín (ENPA) Carlo Perrone. Vďaka tejto smernici budú podľa neho používateľom internetu v nadchádzajúcich rokoch zaručené pluralistické a demokratické internetové stránky.

Po novom si budú môcť autori a umelci nárokovať aj dodatočnú odmenu od distribútorov svojich diel. A to v prípade, že pôvodne dohodnutá odmena bude neúmerne nízka v porovnaní s príjmami distribútora za dané diela.

Schválenie smernice v europarlamente privítal aj podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip a komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel.

"Táto smernica chráni tvorivosť v digitálnom veku a zabezpečuje, aby občania EÚ mali prístup k obsahu a nové záruky na úplnú ochranu ich slobody prejavu on-line,“ napísali v spoločnom stanovisku. Nové pravidlá podľa nich posilnia naše kreatívne odvetvia, ktoré predstavujú 11,65 milióna pracovných miest – teda 6,8 percenta hrubého domáceho produktu, čo je 915 miliónov eur ročne.

Schváleniu smernice predchádzala búrlivá debata. Wikipédia na Slovensku, v Česku a Nemecku na protest vypla minulý štvrtok svoje stránky na 24 hodín. Išlo o protest proti smernici. Obávať sa však obmedzenia fungovania wikipédií či iných platforiem s otvoreným zdrojovým kódom, ako je napríklad GitHub, netreba. Nekomerčné nahrávanie obsahu je totiž z pôsobnosti smernice vyňaté. Miernejšie pravidlá sa budú vzťahovať aj na začínajúce platformy. Nové pravidlá sa nedotknú ani vtipných obrázkov takzvaných meme, gifov či úryvkov článkov.

"Dohodnutý text venuje zvláštnu pozornosť ochrane začínajúcich podnikov. Dnešné startupy sú zajtrajšími poprednými spoločnosťami a rozmanitosť je závislá od množstva inovatívnych, dynamických a mladých spoločností,“ povedal Voss. Smernica podľa neho pripravuje internet na budúcnosť, v ktorej by mal byť priestorom prinášajúcim úžitok pre všetkých, nie iba pre zopár mocných.

Bruselské prieskumy z roku 2016 ukázali, že až 57 percent používateľov internetu sa k článkom v tlači dostáva cez sociálne siete, informačné platformy či vyhľadávače. Pričom takmer polovica z nich si bez kliknutia na pôvodný odkaz prečítala len sumár zostavený tou-ktorou on-line spoločnosťou. Takmer rovnaké boli čísla pre hudbu.