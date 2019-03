Osobitný odvod pre reťazce zasiahne aj sabinovskú mliekareň

„Pripravujeme sa na plnenie zákona. Ku koncu tohto mesiaca nás čaká odvod. Na jeho zaplatenie hľadáme vnútorné aj vonkajšie rezervy. Bude to značná suma, ktorá zaťaží našu ekonomiku,“ uviedol vedúci prevádzky MILK-AGRO Marek Kunda.

Spoločnosť je jednou z troch mliekarní na východe Slovenska. Na Slovensku okrem toho prevádzkuje celkom 192 predajní, v ktorých predáva potravinový tovar, vrátane vlastných mliekarenských výrobkov. Práve táto sieť obchodov sa podľa Kundu podpisuje pod povinnosť odvod zaplatiť.

„Výsledkom je, že člen Slovenského mliekarenského zväzu, spoločnosť MILK-AGRO, by mala zaplatiť značný objem finančných prostriedkov, ktorý ďaleko prevyšuje jej bežný hospodársky výsledok. Vnímame to ako naozaj veľkú ujmu. Je to spoločnosť, ktorá vďaka tomu, že má vertikálu plne integrovanú, takpovediac, od vidiel až po vidličku, každý rok vyprodukuje hrubý obrat v objeme 130 miliónov eur. Žije a rozvíja sa so ziskom asi 1,3 milióna eur, čo je jedno percento. Zákon však určil, že má zaplatiť 2,5-percentný odvod z obratu, čo znamená, že spoločnosť sa dostane do straty,“ povedal prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár.

Spoločnosť MILK-AGRO zamestnáva celkovo 1300 ľudí. Z mliekarenského sektora je podľa Voskára jedinou spoločnosťou, ktorej sa zákon o špeciálnom odvode zatiaľ dotkne. Nepriamy vplyv však pociťujú aj ostatní producenti.

„Na samotnom trhu vidieť tento vplyv vo zvýšení cien potravín. Samozrejme, tu si nedovolíme kvantifikovať, koľko z tohto zvýšenia spôsobuje odvod. Avšak aj naši členovia vidia vplyv pri rokovaniach s obchodnými reťazcami. Na jednej strane sa spotrebiteľské ceny zvýšili, na druhej strane my vieme dokladovať, že odbytové ceny mliečnych výrobkov sa počas uplynulých dvoch mesiacov znížili. To znamená, že výber tých prostriedkov, ktoré musia reťazce zaplatiť, ide aj z potravinárskeho sektora, v sektore spracovateľov mlieka však nielen sekundárne, ale aj primárne, a to cez spoločnosť MILK-AGRO,“ dodal Voskár.

Slovenský mliekarenský zväz poslancov NR SR vyzýva, aby na nadchádzajúcej marcovej schôdzi svoje pôvodné rozhodnutie o schválení tohto odvodu prehodnotili a odvod zrušili.