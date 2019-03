Aj Kažimír má predstavy, ako znížiť dane. Nechá to na nového ministra

Ministerstvo financií SR má pripravené alternatívne návrhy na znižovanie daní, ktoré by v ďalších rokoch umožnili udržať vyrovnaný štátny rozpočet.

Musí o nich však rozhodnúť koaličná rada a predkladať by ich mal už nový minister financií. Povedal to v stredu po rokovaní vlády odchádzajúci minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v reakcii na návrhy daňových zákonov, predložených do parlamentu jednotlivými koaličnými stranami.

Dodržanie vyrovnaného hospodárenia štátu v tomto roku by podľa Kažimíra nemalo byť ohrozené. „Veľmi oceňujem pochopenie pre túto požiadavku aj zo strany Slovenskej národnej strany (SNS), ktorá postupne na základe tohto argumentu zmenila účinnosť svojich navrhovaných zákonov,“ povedal Kažimír.

Parlament mal pôvodne na marcovom zasadnutí prerokovať viaceré návrhy z dielne SNS, Smeru-SD a Mosta-Híd, po rokovaní koaličnej rady ich však presunul na májové plénum. Medzi odsunutými bodmi je napríklad návrh na zníženie dane z príjmu právnických osôb, zavedenie desaťpercentnej dane na potraviny, zrušenie koncesionárskych poplatkov, zrušenie poplatku za zmenu priezviska po uzatvorení manželstva či zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Podľa Kažimíra sú takto predložené návrhy nerealizovateľné bez toho, aby výsledkom nebol významný deficit v ďalších rokoch. Minister predpokladá, že v lete ministerstvo financií pristúpi k ďalšiemu znížení odhadu rastu slovenskej ekonomiky na tento rok. Vzhľadom na neistoty, akými sú brexit a ochladenie ekonomík západných krajín, považuje za rozumné odloženie témy znižovania daní, a tým aj príjmov do štátneho rozpočtu na neskoršie obdobie.