Všetky slovenské bitúnky čakajú rozsiahle kontroly

„Preverujeme všetky informácie, ktoré sa objavili v článku Hospodárskych novín. Zároveň robíme hĺbkové kontroly vo všetkých našich bitúnkoch. O záveroch kontrol budeme verejnosť informovať,“ povedala v stredu po rokovaní vlády Gabriela Matečná.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) venuje podľa hovorcu MPRV Michala Feika mimoriadnu pozornosť týmto medializovaným informáciám, aj vzhľadom na intenzívny konkurenčný boj medzi slovenskými, ale i poľskými bitúnkami. „Takéto konanie by bolo neospravedlniteľné a trestné. Vzhľadom na to, že Hospodárske noviny odmietli ŠVPS poskytnúť bližšie informácie, ŠVPS vykoná bezodkladne plošnú hĺbkovú kontrolu všetkých bitúnkov na Slovensku,“ ozrejmil Feik.

Denník Hospodárske noviny (HN) ešte v pondelok zverejnil článok, v ktorom uviedol, že sa jeho redaktori vydávali za farmárov a snažili sa zistiť, či aj do slovenských bitúnkov putovali nahnité a liečené kravy ako to bolo pri poľskom škandále. Jeden slovenský bitúnok potvrdil, že s kúpou chorej kravy by až do januára, kedy prepukol škandál s poľským mäsom z chorých kráv, nemal problém. Ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná a orgány pôsobiace v agrosektore SR pritom pri škandále s poľským mäsom tvrdili, že niečo podobné sa na Slovensku nemôže stať. S týmto názorom však podľa HN nesúhlasí viacero ľudí priamo z mäsospracova­teľského priemyslu SR. Po tom, čo poľská kauza trochu utíchla, sa totiž do redakcie HN začali ozývať ľudia, ktorých prekvapila stopercentná záruka ministerstva a veterinárnej správy.

„Liečené, nechodiace, nahnité a skapané kravy putujú na slovenské bitúnky,“ tvrdil pre HN Martin Konečný, farmár z Hornej Krupej. S dodatkom, že takáto prax mala byť na Slovensku realitou celé roky. HN podobné vyjadrenia postupne získali od ľudí prakticky z celého reťazca, ktorým zviera prechádza – od chovateľov, zootechnika cez veterinára, viacerých majiteľov bitúnku až po vysokopostavených ľudí z veterinárnej správy. Podľa informácií HN v posledných dvoch mesiacoch bitúnky preberali ležiaci dobytok už iba od svojich známych. Zatiaľ nie je známe, kde mäso skončilo.