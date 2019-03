Jaguar stráca rating, renomé mu ešte môže zraziť tvrdý brexit aj Trump

Bezprostredným dôvodom pre zníženie ratingu boli slabšie hospodárske výsledky v treťom fiškálnom štvrťroku oproti očakávaniam, ktorý sa skončil 31. decembra 2018.

Agentúra S&P oznámila, že by mohla rating ešte znížiť, s najväčšou pravdepodobnosťou o jeden stupeň, ak by celoročné výsledky automobilky nesplnili očakávania, došlo by k brexitu bez dohody alebo keď Washington uvalí na dovoz automobilov nové clá.

JLR čelí poklesu odbytu v Číne, ktorá je jej najväčším trhom, a má tiež problémy pre pokles záujmu spotrebiteľov o autá s naftovým motorom po emisnom škandále Volkswagenu. Až 90 percent automobilov firmy má naftový motor, aj keď spoločnosť teraz silno investuje do nových elektrických a hybridných modelov. V januári oznámila, že zruší približne 4500 pracovných miest, najmä v administratíve.

Preskúmanie ratingu automobilky JLR začala začiatkom februára tiež agentúra Fitch, upozornila agentúra Reuters.

Spoločnosť JLR vyrábala automobily len v Británii, zhruba pätinu produkcie ale predáva v kontinentálnej Európe a v Spojených štátoch. Z tohto dôvodu je voči spôsobu odchode Británie z EÚ mimoriadne zraniteľná. Vlani jej však pribudol prvý závod mimo „ostrovov“, na Slovensku pri Nitre

Najväčšiu britskú automobilku vlastní od roku 2008 indická spoločnosť Tata Motors.