Pozor, komu hovoríte áno do telefónu. Môže to znamenať zmenu zmluvy

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) upozorňuje verejnosť, že vyjadrenie súhlasu počas telefonického hovoru s obchodným zástupcom telekomunikačného operátora môže mať za následok zmenu existujúcej zmluvy, napr. aktiváciou novej služby. Úrad to uviedol vo svojom stanovisku.

Úrad upozorňuje: „Uzavretie zmluvy alebo dojednanie jej zmeny je možné aj na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov telekomunikačného operátora. V takýchto prípadoch dodržiavanie zákona pri uzatváraní zmlúv nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia. Súvisiace video je dostupné na https://youtu.be/IxHwO8pjyxE“.

„Verejnosť sa často obracia na Regulačný úrad s otázkami súvisiacimi s uzatváraním zmlúv a diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov operátora. Obchodní zástupcovia telekomunikačného operátora môžu navrhnúť zmenu zmluvy napr. aj telefonicky. Kontaktovať vás môžu na základe predchádzajúceho súhlasu, ktorý ste im dali napr. pri uzatvorení zmluvy.“

„Vždy dávajte pozor s čím súhlasíte, lebo aj telefonicky dojednaná zmluva, resp. jej zmena je platná. Rovnako môžete uzavrieť alebo zmeniť zmluvu aj prostredníctvom internetu. Obchodní zástupcovia telekomunikačného operátora s vami môžu uzavrieť zmluvu aj mimo prevádzkových priestorov operátora, napr. u vás doma alebo v práci, kaviarni a pod. V takýchto prípadoch sa uzatváranie zmluvy riadi zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho dodržiavanie nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia. Podľa skúseností Regulačného úradu takéto uzatváranie zmlúv a dojednávanie ich zmien prináša so sebou riziko nepochopenia alebo nedostatku informácií. Na druhej strane, ak si to rozmyslíte, tak máte možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní,“ skonštatoval regulačný úrad.