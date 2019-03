Rusko nemá chuť dlhodobo škrtiť ťažbu ropy, aby sa udržali vyššie ceny

Saudská Arábia má čoraz väčší problém presvedčiť Rusko, aby zotrvalo v programe Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o obmedzovaní produkcie dlhší čas a je možné, že Moskva bude súhlasiť s predĺžením programu len o tri mesiace. Uviedli to tri informované zdroje.

Program znižovania produkcie, ktorého cieľom je podpora cien komodity, vstúpil do platnosti 1. januára, pričom platí do konca júna. Saudská Arábia má záujem na jeho predĺžení aspoň do konca roka. Podľa zdrojov však ruský minister energetiky Alexander Novak ministrovi ropného priemyslu zo Saudskej Arábie Chálidovi al-Fálihovi počas zasadnutia v Baku tento mesiac povedal, že za Rusko nemôže garantovať predĺženie programu na takéto obdobie.

„Novak Fálihovi povedal, že je v júni ochotný pristúpiť na predĺženie programu, ale zatiaľ len do konca septembra. V Rusku sa totiž dostáva pod čoraz väčší tlak firiem, aby s produkčnými škrtmi už skončil,“ povedal zdroj oboznámený s ruskou energetickou politikou.

Zdroj z OPEC dodal, že organizácia tak podľa všetkého predĺži na júnovom zasadnutí program redukcie len o tri mesiace a potom uvidí, čo ďalej. „Momentálne nevieme a je možné, že to budeme vedieť až tesne pred júnovou schôdzkou, či Rusi budú ochotní v programe zotrvať,“ dodal zdroj z ropnej organizácie.

V prípade, že by sa Rusko rozhodlo nepokračovať v programe znižovania ťažby, ceny ropy pôjdu dole. Pre Saudskú Arábiu by to bola nepriaznivá situácia, keďže vzhľadom na svoj rozpočet potrebuje Rijád cenu ropy minimálne na úrovni 70 USD (62,16 eura) za barel (159 litrov). Rusku podľa zdrojov stačí cena iba na úrovni 55 USD za barel.