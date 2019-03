Ďalšie obmedzenia dopravy v Bratislave. V sobotu zavrú Bajkalskú

Podľa NDS sa staviteľ bratislavského obchvatu a budúcej križovatky PRIEVOZ v sobotu 30.3.2019 pustí do prác na preložení vedenia veľmi vysokého napätia. Preto budú krátkodobo uzavreté tieto cesty:

Bajkalská ulica v obidvoch smeroch

vjazd na Prístavný most (smer od Bajkalskej ulice)

výjazd z diaľnice D1 (smer na Bajkalskú ulicu)

výjazd z Prístavného mosta (smer na Bajkalskú ulicu)

Práce budú prebiehať v sobotu ráno od 8:00 do 10:00. Uzávierky budú vždy krátkodobé, v trvaní 10 minút, uviedla NDS.

Bratislava zažíva v týchto dňoch dopravné obmedzenia, ktoré si vyžiadala stavba obchvatu Bratislavy – diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Zároveň sa stavia nová autobusová stanica na Nivách, ktorá tiež obmedzila dopravu v okolí. V dopravnom provízóriu bude Bratislava najmenej jeden rok.

Okrem toho pre opravy vozovky na viacerých mostoch a časti cesty bude od piatku do nedele čiastočne uzavretá diaľnica D1 v úseku Bratislava – Vajnory. Doprava bude vedená v dvoch priľahlých voľných jazdných pruhoch s obmedzením rýchlosti na 60 km/h. Od piatku 22. marca od 22.00 h. do nedele 24. marca 16.00 h. bol uzavretý pravý (vonkajší) jazdný pruh diaľnice v smere do Senca medzi 14,778 a 16,789 kilometrom. Od piatka 29. marca 18.00 h. do nedele 31. marca 15.00 h. bude na rovnakom úseku uzavretý pravý (vonkajší) jazdný pruh v opačnom smere. Od piatku 5. apríla 20.00 h do nedele 7. apríla 15.00 h zas budú v tomto úseku uzavreté stredné jazdné pruhy v oboch smeroch, informovala NDS.

VIDEO: Tvrdé zmeny na bratislavských cestách nastali v súvislosti s výstavbou obchvatu Bratislavy a budovaním novej autobusovej stanice. Pozrite si všetky zmeny vo videu. (vysielané 17.2.2019)

.....

VIDEO: Rýchlostná cesta R7 a diaľnica D4 sa už blížia k Bratislave.