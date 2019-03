Zdaňme prázdne byty v Prahe. Českí Piráti vydesili pravicu

Avizovaný zámer Pirátov takto odhaľovať prázdne investičné byty v Prahe považuje predseda TOP 09 Jiří Pospíšil za prvú vážnu krízu v koalícii Pirátov, Spojených sil pre Prahu (TOP 09 a STAN) a Prahy Sobě. Pospíšil to v piatok povedal na stretnutí s novinármi. Nepáči sa mu obsah návrhu, ktorý je podľa neho „ľavicovým experimentom“, ani to, že sa o ňom nedozvedeli od koaličných partnerov, ale z médií. TOP 09 bude pre postup Pirátov a Prahy Sobě požadovať oficiálne zmierovacie rokovanie.

Plán, o ktorom prvýkrát informoval primátor Zdeněk Hríb (Piráti), má za úlohu vytipovať v Prahe súkromné ​​byty, ktoré si väčšinou zahraniční vlastníci kúpili len ako investíciu a nikto v nich nebýva. Tým by mohla hroziť vyššia daň z nehnuteľnosti, v prvej fáze je však cieľom zistiť, koľko takých bytov je. K tomu by mali slúžiť dáta poskytnuté firmou PRE z elektromerov.

Proti plánu sa ostro vymedzila opozičná ODS, ale aj koaličná TOP 09. „Považujem to za prvú vážnu krízu tejto koalície. Je to pre nás fatálne obsahom i formou, akou sa o tom dozvedáme,“ uviedol Pospíšil. „Pre nás je neprijateľné, aby sme aj do budúcnosti mali čítať v novinách o ľavicových experimentoch, ktoré mala v programe KSČM,“ doplnil.

Rada podľa neho nič také neprejednávala, o podobnom pláne počuli zástupcovia TOP 09 prvýkrát a doteraz sa v koalícii riešilo iba lepšie využitie bytov v obecnom vlastníctve. Primátorovi sa Pospíšil chystá zaslať oficiálny list vyzývajúci ku koaličnému zmierovaciemu rokovaniu.

Prvý námestník primátora Peter Hlaváček (za TOP 09) k tomu dodal, že k problému prázdnych súkromných bytov existujú dve teórie. Podľa prvej je ich medzi investičnými bytmi väčšina, podľa druhej je väčšina nájomného trhu v Prahe tvorená byty kupovanými na investície a tých prázdnych je medzi nimi minimum.

Podľa názoru Hlaváčka platí skôr druhý variant a bytovej situácii v Prahe by oveľa viac pomohlo, keby sa zvýšila ponuka nových bytov.

Jan Chabr (TOP 09) k tomu doplnil, že plán zisťovania prázdnych bytov podľa spotreby elektriny je nereálny aj prakticky. „PRE určite nemôže poskytovať dáta o elektromeroch konkrétnych fyzických alebo právnických osôb,“ uviedol. Dodal, že dáta by zrejme bolo možné získať len o celých oblastiach. Navyše by neboli veľmi presné a ťažko by sa filtrovali ľudia napríklad na dlhšej dovolenke.

Praha v posledných rokoch zápasí s bytovou krízou vyvolanou nedostatočnou výstavbou a vysokými cenami bývania. Nová koalícia si riešenie tohto problému určila ako prioritu. Chce sa zamerať na ponuku dostupného bývania priamo od mesta aj na podporu výstavby developermi i ďalšími stavebníkmi, napríklad bytovými družstvami. Koalícia sa teraz sporí aj o ďalší postup v privatizácii bytov – Piráti a Praha Sobě chcú ukončiť aj už schválené odpredaje bytov nájomníkom, kým Spojené síly presadzujú dokončenie tých už sľúbených.