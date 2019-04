Prístavný most a Bajkalskú opäť prekreslia. Chcú vytiahnuť bratislavskú MHD zo zápchy

Bratislava prekreslí dopravné značenie na Prístavnom moste, aby urýchlila MHD z Petržalky v rannej špičke. Ak to nepomôže, zvažuje linky presunúť na iný most. Zároveň sa v Bratislave už nedá jazdiť zadarmo na niektorých linkách MHD, ktoré umožňovali bewzplatnú jazdu pre obmedzenia pri výstavbe bratislavského obchvatu.

Na zjazde z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu v Bratislave príde v najbližších dňoch k zmene vodorovného dopravného značenia. Hlavné mesto tak chce vyriešiť problém, aby vodiči a cestujúci v MHD z Petržalky do Ružinova v rannej dopravnej špičke nečelili rozsiahlej zápche na prejazde cez Prístavný most na Bajkalskú ulicu. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že samospráva upraví aj vodorovné dopravné značenie na Gagarinovej ulici.

Zmenou vodorovného dopravného značenia na zjazde z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu chce mesto oddeliť prichádzajúce autá zo smeru Trnava od vozidiel, ktoré sa pripájajú z Petržalky, vrátane vozidiel MHD. Zámerom je, aby zaraďovanie vozidiel na Bajkalskú bolo plynulejšie.

„Pokiaľ ani týmto opatrením nepríde k zrýchleniu liniek 98, 96 a 196 v rannej špičke, uvažujeme o pretrasovaní týchto liniek cez Most Apollo. Pretrasovaním by síce prišlo k horšej obsluhe zastávky Prístavný most a o niekoľko minút dlhšej jazdnej dobe počas dňa, ale cestujúci v rannej špičke by podľa dostupných dát prešli úsekom medzi Dolnozemskou a križovatkou Bajkalská / Prievozská dvojnásobne rýchlejšie,“ spresnil Bubla.

Bratislavská samospráva upraví aj vodorovné dopravné značenie na Gagarinovej ulici tak, že potlačí viditeľnosť pôvodného značenia, aby nepôsobilo na vodičov mätúco. „Rovnako budú zväčšené aj nastriekané piktogramy vyznačujúce pruhy pre verejnú dopravu na Gagarinovej ulici,“ podotkol hovorca.

Bezplatná preprava sa skončila

Od 1. apríla bude opäť potrebné mať platný cestovný lístok pri jazde bratislavskými trolejbusmi 201, 202, 212 a na autobusových linkách 75 a X72. Počas šiestich týždňov až do konca marca mohli cestujúci jazdy bezplatne. Mesto tak chcelo prilákať ľudí do vozidiel verejnej dopravy namiesto toho, aby jazdili autom. Takisto sa ruší polovičná zľava na sedemdňové cestovné lístky.

Rok v dopravnom provizóriu

Hlavné mesto bude čeliť dopravnému provizóriu najmenej rok. Dopravné obmedzenia, ktoré si vyžiadala stavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, Bratislava prvý raz pocítila už vo februári tohto roka. Zároveň prebieha výstavba novej autobusovej stanice na Mlynských nivách, ktorá tiež obmedzuje dopravu v jej okolí. Mesto sa rozhodlo dopravné obmedzenia riešiť prostredníctvom buspruhov, ktoré sa však nestretli s veľkým pochopením zo strany dopravných odborníkov ani Bratislavčanov samotných. Napriek tomu si za týmto rozhodnutím mesto stojí.

Magistrát hlavného mesta sa pre denník Pravda prednedávnom vyjadril, že sa vďaka novým pruhom pre verejnú dopravu na Gagarinovej ulici stala MHD v tomto úseku najrýchlejším spôsobom prepravy v dopravnej špičke a cestujúci MHD sa prepravujú trojnásobne rýchlejšie. Faktom však ostáva aj to, že autá na tejto ulici stoja takmer každý pracovný deň v rozsiahlych zápchach.

Buspruh vo februári pribudol aj na Bajkalskej ulici pred Prístavným mostom, kde však od odborníkov získal prívlastok absurdný. Pred ním aj za ním sa tvoria rozsiahle kolóny, v ktorých na Prístavnom moste ráno aj tridsať minút stoja aj samotné autobusy. Dostať sa k buspruhu, ktorý zúžil už predtým poriadne vyťaženú cestu, je nad sily aj pre verejnú dopravu.

