VIDEO: Most na obchvate Bratislavy si začína máčať nohy v Dunaji

Most je v najpokročilejšom štádiu rozostavanosti. Technológiou výsuvnej skruže sa práve realizuje nosná konštrukcia v treťom mostnom poli z osemnástich. Autor: Ivan Majerský , Pravda

Aktuálne platný zmluvný termín na otvorenie rýchlostnej cesty R7 od Ketelca po Holice pri Dunajskej Strede je apríl 2020 a od Prievozu po Ketelec, vrátane rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz, je to október 2020. Samotný šiesty most cez Dunaj má byť hotový po roku 2020.

Dunajské súmostie bude pozostávať zo štyroch na seba bezprostredne nadväzujúcich mostov. Začínať bude „Západným predmostím“, premosťujúcim Jarovecké rameno. Nasledovať budú dva hlavné mosty, teda most cez veslársku dráhu a most cez koryto Dunaja. Napokon je to „Východné predmostie“ premosťujúce Biskupické rameno.

"Tento most je v najpokročilejšom štádiu rozostavanosti. Technológiou výsuvnej skruže sa práve realizuje nosná konštrukcia v treťom mostnom poli z osemnástich,” uviedlo pre denník Pravda konzorcium Obchvat Nula. Konzorcium zároveň uviedlo, že rovnaká metóda výstavby bude použitá aj na západnom predmostí, kde bolo práve zmontované technologické zariadenie – výsuvná skruž, ktorá bude vysunutá do prvého mostného poľa, ktoré sa následne vyhotoví.

VIDEO: Stovky kubíkov betónu skončia na dne Dunaja, aby sa vytvorili pätky dvoch pilierov. Premostí sa Dunaj aj veslárska dráha. Ako bude súmostie vyzerať, ako vznikajú piliere, koľko ich bude, čo sa na moste robí a aké obmedzenia sú s tým spojené sa dozviete vo videu TV Pravda.

Oba hlavné mosty sú trojpoľové a majú jeden spoločný pilier na súši. "Most cez veslársku dráhu má oba piliere, vymedzujúce hlavné mostné pole s rozpätím 210 metrov, v miestach brehovej čiary, teda na brehu. Most cez Dunaj má hlavné pole s rozpätím 170 m a dva piliere založené priamo v koryte rieky,” uviedlo konzorcium Obchvat Nula.

Stavebné práce oboch hlavných mostov sa v súčasnosti sústreďujú na spodnú stavbu, konkrétne na zhotovenie základov mostných pilierov mosta cez Dunaj a zhotovenie driekov pilierov mosta cez veslársku dráhu.

"V najbližších dňoch bude prebiehať betonáž základovej pätky jedného piliera v koryte Dunaja. Na zhotovenie základovej pätky, ktorá spočíva na 42 metrov dlhých pilótach s priemerom 1,8 metra, sa spotrebuje cca 1 800 m3 betónu,” informovalo konzorcium Obchvat nula. Celkovo sa na pilieri minú tisícky kubíkov betónu.

Pilóty pod základovými pätkami pilierov Dunajského mosta sú zhotovené a v nasledujúcom období budú postupne prebiehať práce na príprave a skompletovaní základov ostatných pilierov a potom pilierov samotných. Konzorcium Obchvat nula však tiež informovalo, že ani jeden z celkového počtu siedmich mostných pilierov dvoch hlavných mostov však ešte nie je vybudovaný.