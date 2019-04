V tuneli Višňové bude rok mŕtvo, práce sa začnú až v roku 2020

Odchádzajúci zhotoviteľ stavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala s tunelom Višňové zložil novú bankovú záruku vo výške takmer 41 mil. eur. Z nej majú byť po splnení určitých podmienok vyplatení všetci subdodávatelia taliansko-slovenského združenia Salini Impregilo, S. p. A. a Dúha, a. s. predbežne do konca tohto roka.

Ako v pondelok informovala Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS), po zložení bankovej záruky minulý týždeň 27. marca nadobudla nasledujúci deň účinnosť jej dohoda so zhotoviteľom o ukončení zmluvy o dielo na stavbe úseku D1 pri Žiline. Zhotoviteľ dlhuje subdodávateľom takmer 37 mil. eur.

Zhotoviteľ musí vyplatiť dodávateľov

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek (Most-Híd) na stretnutí vedenia NDS s médiami povedal, že zloženie bankovej záruky je veľmi dôležitý krok k naplneniu dohody o zrušení zmluvy o dielo. Zhotoviteľ musí podľa neho vyplatiť subdodávateľov, ale ak by to neurobil, umožní to zložená banková záruka. „NDS cez garancie môže vyplatiť subdodávateľov a má sa to uskutočniť postupne do šiestich mesiacov, aby boli vyplatení subdodávatelia. Nechceme už stav, čo bol niekedy s Váhostavom,“ uviedol Érsek.

Bývalý zhotoviteľ opustí stavenisko po inventarizácii stavby, ktorá sa má podľa dohody o ukončení kontraktu uskutočniť do dvoch mesiacov. Na inventarizácii stavby už obe strany začali pracovať. „Musíme naceniť, čo sa spravilo, koľko ešte chýba, aby bolo dielo sprejazdnené,“ poznamenal Érsek.

NDS plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na dokončenie stavby D1 s tunelom Višňové v druhej polovici tohto roka formou súťažného dialógu, cez ktorý vyberie užší okruh uchádzačov. Údaje z inventarizácie budú súčasťou súťažných podkladov. Podpis zmluvy s novým zhotoviteľom je predpokladaný predbežne v roku 2020 a sprejazdnenie úseku v roku 2023. Je to posledný možný rok pre využitie peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 až 2020.

Brusel súhlasil, len keď bude súťaž

Dohodnutý postup NDS na stavbe odobrila Európska komisia s podmienkou transparentnej súťaže s konkrétnymi podmienkami, pričom rýchlosť dostavby bude jedným z kritérií. „Musí byť vypísaná transparentná súťaž, nemôže ísť o priame zadanie. Najjednoduchší a najrýchlejší po inventarizácii je súťažný dialóg. Pozveme firmy a dopracujeme sa k tomu, že poslední dvaja, ktorí zostanú, nacenia dielo,“ poznamenal Érsek.

Minister dopravy predpokladá, že pôvodná zmluvná cena za výstavbu D1 s tunelom Višňové 409,8 mil. eur bez DPH (491,76 mil. eur s DPH) nebude stačiť a mala by byť vyššia. „Máme prísľub na papieri, že Európska únia to doplatí, ak prebehne transparentne súťaž,“ potvrdil Érsek. Predpokladaná cena za výstavbu tohto úseku predstavovala takmer 900 mil. eur bez DPH. NDS vyplatila zhotoviteľovi zhruba 40 % zo zmluvnej ceny, teda 160 mil. eur.

Érseka chce opozícia odvolať

Opozícia navrhla zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy, za jeden z hlavných dôvodov označila situáciu so stavbou D1 s tunelom Višňové. „Neviem, čo som tam mohol spraviť viac, alebo menej. Robím všetko preto, aby dielo bolo sprejazdnené v roku 2023,“ dodal Érsek. Stavby diaľničných úsekov, ktoré sa začali počas jeho pôsobenia vo funkcii, pokračujú podľa plánu. Pripomenul, že návrh na jeho odvolanie nepodpísalo OĽaNO, keďže chce dialóg. Minister si nemyslí, že by doterajší zhotoviteľ mohol stavbu dokončiť, ak nevyplácal subdodávateľov a na stavbe bolo málo pracovníkov.