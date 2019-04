Matečná: Agrorezort pripravuje materiál na vládu o pozemkových úpravách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripravuje v apríli na vládu materiál o pozemkových úpravách. Štát bude musieť nájsť peniaze na usporiadanie vlastníckych vzťahov. Povedala to v pondelok ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) po pravidelnom rokovaní s predstaviteľmi agropotravinárskeho sektora, ktorí zastupujú 80 % užívateľov pôdy.

Materiál by mal mať finančné, legislatívne a personálne východiská, aby sa vláda vedela rozhodnúť, koľko financií dá do pozemkových úprav zo štátneho rozpočtu v budúcich rokoch. Dodala, že v Programe na rozvoj vidieka sú prostriedky vo výške 44,6 milióna eur. „SR mala výnimku, keď dostala v tomto programovom období peniaze na pozemkové úpravy, ale v ďalšom programovom období výnimka nebude,“ upozornila.

V súvislosti s každoročným podávaním žiadostí o priame podpory avizovala, že digitálny systém bude spustený v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) 3. apríla a bude otvorený do 15. mája.

K potravinárstvu uviedla, že s Potravinárskou komorou Slovenska hľadali priestor, ako by ministerstvo a vláda mohli potravinárom ešte pomôcť. Ministerka uvítala materiál o systémovej podpore potravinárskeho priemyslu z dielne komory a Únie potravinárov Slovenska. Pripomenula, že za účasti SNS vo vláde sa dostalo do agropotravinárskeho sektora systémovými alebo nesystémovými opatreniami navyše takmer 100 miliónov eur. „Ak systémové zmeny, ktoré máme premietnuté v rozpočte, ako je zelená nafta a opatrenia, kde máme ďalších 50 miliónov eur, budeme riešiť v zmysle našich dohôd, agropotravinársky sektor sa môže posunúť dopredu a môžme zabrzdiť negatívne saldo,“ konštatovala s tým, že v potravinárskom priemysle je zastaraná technológia.

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho tiež ocenil, že po niekoľkých rokoch bude pre poľnohospodárov preplatené poistné vo výške 4 až 5 miliónov eur. V súvislosti s potravinárskym sektorom povedal, že vláda by ho mala podporiť nielen priamou štátnou pomocou, ale aj zvýhodneniami v odvodoch. Prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay uviedol, že nástroje na pomoc potravinárskemu priemyslu bude musieť notifikovať Európska komisia, ale prvé opatrenia či platby by mohli byť aktuálne na jeseň 2019.

"Podpredsedníčka vlády nám povedala, aby sme vyzvali poľnohospodárov, nech podajú projekty na investovanie do závlah,” uviedla predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová s tým, že bez závlah nie je dlhodobo možná špeciálna rastlinná výroba. Predseda Zväzu vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska Ján Jelen uvítal avizované pozemkové úpravy a k téme užívania pôdy povedal, že by mal vzniknúť register užívacích vzťahov v pôde. Užívateľ by ju mal vlastniť, alebo mať riadne nájomnú zmluvu.

