Z Bratislavy je možné priamo letieť už aj do Eindhovenu a Malagy

Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika možno od pondelka využiť aj priame pravidelné linky do Eindhovenu v Holandsku a do Malagy v Španielsku. Oba lety z Bratislavy sú k dispozícii dvakrát týždenne.

Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, obe letecké linky zabezpečuje dopravca Ryanair od 1. apríla ako súčasť letného letového poriadku. Ten vstúpil do platnosti v nedeľu.

Priama pravidelná linka do Eindhovenu je minuloročnou novinkou. Dopravca ju zaviedol do svojho letného letového poriadku, v zimnom období však linku neprevádzkoval z dôvodu uzatvorenia svojej základne na tamojšom letisku. Od pondelka je letecké spojenie obnovené, pričom lety z Bratislavy do Eindhovenu a späť je možné využiť vždy v pondelky a piatky.

Pravidelná linka do Malagy bude rovnako k dispozícii v pondelky a piatky. „Okrem Malagy sa z Bratislavy lieta v rámci Španielska priamo aj do Madridu, Barcelony-Gerony či na Malorku,“ dodala Ševčíková.