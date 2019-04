Daniari: Systém eKasa prvý deň nasadenie úspešne zvládol

Bez problémov bola prvý aprílový deň do ostrej prevádzky nasadená aj webová aktualizácia virtuálnej registračnej pokladnice, a to aj jej mobilnej aplikácie pre systém Android.

„V systéme eKasa sme dnes (v pondelok do 15.00 h) prijali zatiaľ 13.213 dokladov,“ uviedla hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová. Systém doteraz evidoval iba tržby z virtuálnych registračných pokladníc. „Aktuálne je aktívnych 46.498 virtuálnych registračných pokladníc, 14 pokladníc má pridelený certifikát pre spustenie online registračnej pokladnice, avšak zatiaľ tržbu neevidujú,“ spresnila Skokanová.

Systém eKasa je po 1. apríli povinný iba pre tých podnikateľov, ktorým prvý raz kedykoľvek po tomto termíne vznikne povinnosť evidovať tržbu. To znamená, že títo podnikatelia nemusia začať s evidenciou tržby prvý deň po spustení systému. Ostatní podnikatelia sa musia do systému pripojiť do konca júna. Podľa hovorkyne zatiaľ nie je k dispozícii mobilná aplikácia pre virtuálnu registračnú pokladnicu pre systém iOS.