Dovoz plynu z USA rastie. Rusi sú v strehu

Hrozbu obchodnej vojny medzi USA a úniou zvrátilo v poslednej chvíli rokovanie predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vlani v lete. Vynulovanie ciel však vtedy podmienil šéf Bieleho domu zvýšením dovozu americkej geneticky modifikovanej sóje do EÚ a tiež vyšším vývozom tamojšieho skvapalneného plynu (LNG). Definitívna dohoda by mala uzrieť svetlo sveta podľa niektorých odhadov do leta tohto roka. Stále však nič nie je isté.

"Momentálne smeruje štvrtina exportu LNG zo Spojených štátov práve do Európskej únie,“ hovorí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Ešte v roku 2017 to bolo len 10 percent, dodáva na porovnanie. Európa sa tak podľa analytika stáva veľmi dôležitým trhom pre americký skvapalnený plyn. "Do roku 2022 by sa objem amerického exportu LNG do únie mohol zdvojnásobiť oproti súčasnej úrovni,“ hovorí Tomčiak.

Plyn z USA je drahší ako ruský

Nevýhodou amerického plynu je relatívne vyššia cena za dovoz oproti tomu ruskému. Podľa niektorých odhadov tak zvyšovanie dovozu skvapalneného plynu z USA môže tlačiť na ceny plynu na európskom trhu. Zatiaľ to však podľa Tomčiaka nie je cítiť. "Dosah na ceny plynu v Európe je zatiaľ minimálny,“ hovorí. Zvýšený export LNG z USA totiž podľa neho prakticky len pomohol pokryť zvýšenú spotrebu plynu.

Cena plynu v Európe od roku 2016 mierne rástla. Zdražovanie sa zastavilo v druhej polovici minulého roka. Aj za to však vďačíme dodávkam lacnejšej komodity z Ruska. "Od októbra minulého roka sledujeme mierny pokles ceny, čo je dôsledok rekordne vysokého exportu plynu z Ruska a miernejšej zimy,“ hovorí Tomčiak. Práve relatívne lacnejší plyn z Ruska brzdí aj snahy o zníženie závislosti Európy od ruského plynu. Rusko tak naďalej zostáva dominantným zdrojom plynu pre európsky trh.

S podielom 41 percent je podľa Tomčiaka stále rozhodujúcim hráčom. Necelé dve pätiny dodávok je z Nórska, 11 percent z Alžírska. Zvyšok je od iných dodávateľov vrátane Spojených štátov. V niektorých krajinách – medzi nimi je okrem Slovenska aj Maďarsko, Česko či Rakúsko, tvorí práve ruský plyn vyše 75 percent importu tejto komodity.

Na nárast dovozu amerického skvapalneného plynu by mohli doplatiť aj africké štáty Katar a Nigéria. Kvôli americkej konkurencii im hrozí, že budú musieť vo väčšom meradle hľadať alternatívne odbytové miesta.

Gazprom cíti konkurenciu

Ruský plynárenský koncern Gazprom nedávno priznal, že práve americké LNG bude preň v tomto roku najväčšou konkurenciou. Pôvodne firma akékoľvek dosahy na svoj biznis v Európe popierala. "Je evidentné, že LNG bude najväčším konkurentom v súboji o európskeho zákazníka,“ povedal podľa agentúry TASR Sergej Komlev, ktorý má v Gazprome na starosti štruktúru zmlúv.

Americký skvapalnený plyn sa vo zvýšenej miere začal do Európy dovážať od októbra minulého roka. Medziročne sa jeho dodávky počas zimných mesiacov zvýšili takmer päťnásobne. Za celý rok 2018 si však Gazprom aj napriek vyšším dodávkam z USA udržal na európskom trhu s plynom dobré postavenie a dokonca ho ešte posilnil. A to aj napriek snahám o diverzifikáciu dodávateľov plynu na európsky trh.

Tranzit cez Ukrajinu je dôležitý aj pre Slovensko

Rozbroje sa vedú aj pre baltskú trasu plynovodu Nordstream 2. Ten už Nemecko napriek kritike Bruselu, Bratislavy, Kyjeva či Washingtonu začalo stavať. V hre je však stále otázka, či neutrpí preprava cez ukrajinskú trasu.

V januári sa skončilo druhé kolo rokovaní. Rusko sa vtedy zaviazalo, že bude pokračovať v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu aj po roku 2019. Práve tento rok sa mal totiž skončiť dlhodobý kontrakt. O aké objemy plynu však pôjde, nie je stále úplne isté. Táto otázka je kľúčová aj pre nás.

Do májového rokovania si Kyjev aj Moskva majú preštudovať bruselský návrh. Ten hovorí minimálne o 60 miliardách kubických metrov plynu ročne. Vlani sa pritom hovorilo minimálne o 40 miliardách kubických metrov ročne. To je však číslo, ktoré experti považujú za úplné minimum. V roku 2017 prepravila Ukrajina 97 miliárd kubických metrov plynu.

Aj Rusi investujú do skvapalneného plynu. Podľa údajov zo začiatku marca dodalo Rusko do Európy minulý mesiac rekordný objem LNG. Prvýkrát sa tak stalo najväčším dodávateľom skvapalneného zemného plynu do Európy.