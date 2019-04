Najlepšie domáce pobyty sa rozchytajú rýchlo

Dovolenka na Slovensku láka aj tento rok. Počty turistov by mohli byť v letnej sezóne podľa prvých odhadov rovnako vysoké ako vlani. Niekde rátajú dokonca s ešte lepšou sezónou, ako bola tá minulá.

„Očakávame zvýšený záujem o letnú dovolenku na Slovensku aj vzhľadom na možnosť využitia rekreačných poukazov,“ hovorí manažérka predaja portálov UbytujSa.sk, Ubytovanie.sk Marcela Grzybowská. Záujem o týždňové či predĺžené víkendové pobyty na letné mesiace podľa nej už stúpol. Vedú domáce stálice – Vysoké a Nízke Tatry či Liptov. Dobre sa predáva aj Podunajský región, kde ide hlavne kúpalisko Vadaš v Štúrove, kúpele Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi a Piešťany.

Len v nedeľu sa skončila lyžiarska sezóna v Bachledovej doline. Načas bude po nej odstavená aj známa atrakcia regiónu Chodník korunami stromov. Aktuálne tam prebieha technická odstávka, spresnila marketingová špecialistka Bachledka Ski & Sun Martina Múdra. „Povinnou údržbou prejde kabínová lanovka a celý areál sa pripraví na jarnú sezónu,“ hovorí. Tá sa začne v stredisku na Veľkú noc. V prevádzke už má byť bobová dráha, kabínová lanovka, ale aj Chodník korunami stromov. „Návštevnosť nášho strediska závisí vždy hlavne od počasia. Keď je pekne, ľudí to láka ísť von, do prírody, a teda i do Bachledky,“ hovorí Múdra.

Návštevnosť by mala byť podľa Múdrej rovnaká, ba možno aj mierne vyššia ako vlani. Minulý rok totiž fungoval Chodník korunami stromov bez kabínovej lanovky. To odrádzalo pohodlnejších návštevníkov, ale aj starších či imobilných ľudí. Práve tí by podľa Múdrej mohli potiahnuť počty turistov tento rok.

Číslam za leto praje aj vyšší počet teplých dní. „Začína sa skôr, v podstate hneď po zime, a končí neskôr, v neskorú jeseň. A nielen peší turisti, ale aj cyklisti vychádzajú do prírody skôr na jar a odkladajú bicykle neskôr,“ hovorí výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Zuzana Záborská. Vidí za tým otepľovanie.

Na území Cykloregión južný Spiš – a to najmä v Slovenskom raji – sú nanovo vyznačené a aj preznačené cykloturistické trasy. Upraviť ich bolo treba v súlade so zonáciou Národného parku Slovenský raj a s jeho novým návštevným poriadkom. „K dispozícii preto budú aj nové cykloturistické mapy dostupné v OOCR Slovenský raj & Spiš, v turistických informačných centrách, ale aj u ubytovateľov, našich členov,“ informovala Záborská. V Slovenskom raji pribudli aj nové jazdecké turistické trasy pre milovníkov koní.

„Aj túto letnú sezónu budú pre ubytovaných hostí v našich ubytovacích zariadeniach pripravené zľavnené produkty a služby v rámci turistickej karty Slovenský raj & Spiš,“ hovorí Záborská. O konkrétnych zľavách sa podľa nej práve rokuje. „Mali by byť však minimálne také ako vlani,“ dodala Záborská.

Novinkou ešte z minulého roku je vybudovaný Náučný chodník Hradisko. Adrenalínovým nadšencom ponúka Požičovňa oblohy tandemové zoskoky a vyhliadkové lety. Poráčska dolina ponúka zase takzvanú Dovolenku na konci sveta, kde v minulom roku pribudli okruhy Nordic Walking trás. V tomto roku sa budú rozširovať atrakcie banských tradícií. Návštevníci sa môžu tešiť na banský orloj, banský skanzen či oživenie banského vláčika.