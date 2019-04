VIDEO: Po prevrate s rekreačnými poukazmi je na rade daň z jedla

VIDEO: Rekreačné poukazy zabrali, pomohli slovenskému cestovnému ruchu.

„V januári stúpol počet turistov ubytovaných na Slovensku o 7,2 percenta. Rozhodujúcu mieru v tomto majú práve domáci turisti, ktorých počet v januári stúpol o 10,4 percenta v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter Ďurček. To by podľa neho mohlo hovoriť o tom, že na náraste majú podiel aj príspevky na rekreáciu. Január označil Ďurček za testovací mesiac. "Zamestnanci ešte neboli zorientovaní, nemali návod, ako presne využívať príspevky na rekreáciu,“ povedal.

Viac ukáže až leto. Nateraz totiž zamestnanci využili poukazy len na zimné lyžovačky. Ďurček je však optimista. "Myslím, že tento počet bude ďalej stúpať,“ dodal. Príspevok na rekreáciu, ktorý si môže zamestnanec u zamestnávateľa uplatniť, je vo výške 55 percent oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Povinnosť poskytnúť príspevok sa týka zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami.

Aj šéf Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák vidí za nárastom turistov zavedenie rekreačných poukazov a nižšiu sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby. Tá klesla od januára na 10 percent. Práve tieto opatrenia z dielne národniarov uľahčujú hotelierom podnikanie. Podpísali sa aj pod nárast prenocovaní. Prvé skúsenosti s používaním rekreačných poukazov označil Harbuľák za pozitívne. Viac sa však ukáže až po skončení letnej sezóny. Zamestnanci zatiaľ využili príspevok zamestnávateľa predovšetkým na ubytovanie v lyžiarskych rekreačných strediskách.

Na rozdiel od minulosti sa tak zvýšil najmä podiel domácich turistov na celkovom náraste návštevníkov ubytovacích zariadení v porovnaní so zahraničnými turistami, dodáva Harbuľák. Očakáva, že sa podarí presadiť aj zníženie DPH na stravovacie služby, ktoré navrhuje SNS. Nižšia sadzba DPH na ubytovanie pomôže zvýšiť investície do ubytovacích zariadení, myslí si Harbuľák. Výsledkom by bolo skvalitnenie služieb. No rátať s tým, že nižšia sadzba DPH stlačí automaticky ceny ubytovaní dole, sa podľa neho automaticky nedá.

Harbuľák pripomenul, že cestovný ruch je odvetvie, v ktorom za posledné dva roky najvýraznejšie vzrástli platy v porovnaní s inými odvetviami. Práve do miezd by podľa neho mohli podnikatelia investovať peniaze, ktoré ušetria znížením DPH za ubytovanie. Platy v sektore sú totiž stále nedostatočné. Podnikatelia v cestovnom ruchu tiež potrebujú kompenzovať zvýšené náklady, vysvetľuje Harbuľák, ktoré im vznikli v súvislosti s príplatkami za prácu počas víkendov. Práve vtedy sú totiž zamestnanci v oblasti služieb cestovného ruchu najviac vyťažení.

Domáci cestovný ruch potrebuje byť podľa Harbuľáka udržateľný. Čo to podľa neho znamená? "My pod tým rozumieme riadenie cestovného ruchu. Je to trošku taký paradox, veď všetci ostatní hovoria o znižovaní regulácií, zásahov štátu do podnikania. My nehovoríme, že by malo byť viac regulácie, ale štát by mal svoju politiku nejakým spôsobom koordinovať,“ povedal Harbuľák. Doplnil, že cestovný ruch je odvetvím, ktoré je z 90 percent tvorené malými podnikmi. Aj preto by mal štát koordinovať aj legislatívne návrhy tak, aby to bolo osožné pre regióny, ale tiež pre vládu v podobe vyššieho výberu daní, dodal Harbuľák.

Viceprezident Zväzu cestovného ruchu Ján Svoboda upozornil, že sú tu aj opatrenia, čo turizmu nepomáhajú – zvyšujú totiž mieru regulácie a podnikanie komplikujú.

"Naším hlavným cieľom je propagácia a prezentácia Slovenska. Tým veľkým cieľom je vytvorenie systémového financovania podpory a prezentácie cestovného ruchu, systém, ktorý by zohľadňoval dlhodobý vývoj a zásluhy v tejto oblasti. Je to oblasť, s ktorou ani z minulosti nie sú spojené žiadne škandály,“ povedal Svoboda.

Slovensko podľa neho potrebuje vytvorenie reprezentatívnej inštitúcie, ktorá by zastrešovala cestovný ruch. Ísť by podľa neho mohlo o ministerstvo cestovného ruchu alebo nástupcu bývalej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR). Tá sa špecializovala na marketing a propagáciu cestovného ruchu a od januára 2017 splynula s ministerstvom výstavby a dopravy.