Štyria najväčší žrúti elektriny dostanú úľavu, kritizuje SaS

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vedením Ľubomíra Jahnátka pripraví Slovákov v tomto roku cez účty za elektrinu o 140 miliónov eur. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii poslanec SaS Karol Galek. Môže za to podľa neho vyhláška, ktorú bolo možné do utorka (2. 4.) pripomienkovať.