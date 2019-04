Rakúšania žiadajú zastavenie dostavby Mochoviec, poukazujú na bezpečnosť

Informáciu priniesol spravodajský portál Die Presse.

Kritiku podľa portálu vyjadrila aj rakúska ministerka životného prostredia Elisabeth Köstinger (ÖVP). Podľa najnovších informácií okamžité zastavenie výstavby opätovne vyžaduje organizácia na ochranu životného prostredia Global 2000, a to na základe dôkazových fotografií bývalých pracovníkov a inžinierov, ktoré dokumentujú „stále sa zväčšujúce stavebné a bezpečnostné nedostatky.“

Nedostatky treba odstrániť

Rovnako kriticky sa k vzniknutej situácii vyjadrila v stredu aj rakúska ministerka životného prostredia Elisabeth Köstinger. „Už minule rakúska vláda nástojila na tom, aby sa všetky bezpečnostné nedostatky pri výstavbe čo najskôr odstránili, inak samotné uvedenie do prevádzky nebude možné,“ povedala ministerka.

Svoje obavy slovenskému ministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi oznámila už v marci, keď navštívila Bratislavu. Ten je ubezpečil, že tretí a štvrtý blok Mochoviec budú do prevádzky uvedené až po tom, čo budú spĺňať všetky bezpečnostné opatrenia.

„Našou povinnosťou je preskúmať každý jeden dôkazový materiál či udalosť. Atómová energia totiž ani v najmenšom nie je technológiou budúcnosti,“ podčiarkla ministerka aj v súvislosti s opatreniami proti klimatickým zmenám.

Žiadajú zastavenie výstavby

„Z fotografií trhlín v jadrovom reaktore a správ o technických nedostatkoch od bývalých inžinierov, ktorí v atómovej elektrárni pracovali, vyplýva, že atómová elektráreň v Mochovciach predstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľov Rakúska ešte pred samotným spustením nových blokov. Preto by nikdy nemala byť uvedená do prevádzky,“ žiada kandidát do Európskeho parlamentu za stranu SPÖ Andreas Schieder. Od rakúskej ministerky požaduje, aby pred Európskou komisiou žiadala okamžité „zastavenie výstavby dvoch blokov Mochoviec a zákaz ich uvedenia do prevádzky, aby tak bolo možné uchrániť budúce generácie pred katastrofou.“