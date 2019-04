Kanada sa dištantovala od komory, ktorá pre Kočnera spochybnila banku Penty

Penta ovláda aj viaceré médiá

Penta prostredníctvom mediálnej spoločnosti News and Media Holding ovláda viaceré printové a online tituly na Slovensku. Pod značkou News and Media Holding vychádzajú lifestylové, spoločenské, odborné, ekonomické, detské a hobby tituly. Medzi najznámejšie patria týždenník Plus 7 Dní, denník Plus 1 Deň či týždenník Trend. Penta je od roku 2014 finančným partnerom vo vydavateľstvách 7 Plus, Trend Holding a Centrum Holding. O rok neskôr sa tieto vydavateľstvá zlúčili do News and Media Holdingu. Pod neho patrí napríklad aj portál medialne.trend.sk. Penta má tiež 40-percentný podiel vo vydavateľstve Petit Press, ktoré vydáva aj denník Sme či regionálne týždenníky MY.