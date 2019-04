S nedostatkom ľudí budú mať problémy najmä automobilky

Počet voľných pracovných miest by sa mal znižovať, nedostatok pracovníkov by však mal pretrvávať aj najbližšie dva roky. „Jedno z možných opatrení je to, že vláda dospeje k tomu, že zriadi inštitút významného zamestnávateľa na Slovensku, ktorý by mohol vzhľadom na pozíciu v rámci zamestnávania získať nejaké investičné úľavy alebo štátnu pomoc pri tom, aby stabilizoval zamestnancov,“ povedal Žiga v piatok vo výbore NR SR pre hospodárske záležitosti.

Štatút špeciálneho zamestnávateľa však podľa predsedníčky parlamentného hospodárskeho výboru Jany Kiššovej bude deformovať podnikateľské prostredie. „Veľké stavebné firmy majú štatút významnej investície, veľké firmy s vysokou spotrebou elektrickej energie sa oslobodzujú od platenia niektorých poplatkov a teraz pribudne štatút významného zamestnávateľa. Je to od základu zlá hospodárska politika, pretože diskriminuje tých, ktorí sa k výhodám nedostanú, ktorí si ich nevylobujú, no v konečnom dôsledku sa na ne skladajú,“ uviedla Kiššová.

Minister hospodárstva poslancov v piatok informoval o výsledku rokovaní s vedením nemeckého koncernu Volkswagen a o pripravovanom balíku opatrení pre automobilový priemysel. „Sústreďujeme sa na to, aby aj automobilky tu umiestňovali prácu alebo investície s vyššou pridanou hodnotou, kde cena práce nebude významnou položkou kalkulačného vzorca nákladov pre jednotlivé výrobky. Automobilový priemysel prejde významnou zmenou, čo bude znamenať tlak aj na zamestnancov,“ upozornil Žiga. Požiadavka na pracovnú silu bude podľa neho úplne iná, teda nižšia.

Minister hospodárstva uviedol, že súčasťou diskusie v koncerne Volkswagen vo Wolfsburgu bol aj Akčný plán pre elektromobilitu, ktorý nedávno schválila vláda. „Uvedomujeme si, že musíme vytvoriť aj vhodné podnikateľské prostredie a odbytové predpoklady pre automobilky. Keď chcú vyrábať elektromobily, tak musíme zabezpečiť, aby ľudia mali ambíciu si ich kúpiť,“ poznamenal Žiga.

Štát po diskusii so Zväzom automobilového priemyslu SR bude podporovať potrebnú infraštruktúru. „Máme pripravenú dotačnú schému pre mestá a obce, ktoré môžu budovať infraštruktúru. Schéma by mala vyzerať tak, že mestá a obce dajú k dispozícii pozemok a my zaplatíme, alebo dáme k dispozícii zdroje na to, aby si mohli kúpiť nabíjaciu stanicu,“ priblížil minister hospodárstva. Klasické stanice stoja do 5-tisíc eur a rýchle zhruba 30– až 50 tisíc eur. Štát by podľa ministra mohol objem dotácií navýšiť v prípade veľkého záujmu miest a obcí.

Firmy by si mohli odpísať elektromobil za dva roky, teda rýchlejšie ako pri bežných autách. Elektrické autá by zároveň mohli od 1. januára 2020 získať zelenú ŠPZ-ku, budú s ňou môcť jazdiť v pruhoch pre autobusy a vstúpiť do nízkoemisných zón. „Ministerstvo životného prostredia pripravuje nízkoemisné zóny. V rámci nich budete môcť parkovať v centrách miest, nabiť si auto a nebudete platiť žiadne parkovacie poplatky. Hovoríme aj s ministrom financií o tom, že by boli elektromobily významne oslobodené od majetkových a cestných daní,“ poznamenal Žiga.

Rezort hospodárstva tiež pripravil návrh opatrení na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, vrátane dodávateľskej siete. Vláda však rokovanie o tomto bode tento týždeň prerušila.