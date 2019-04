Investori na Slovensku: Kríza sa nekoná!

V Nemecku rezonujú obavy z príchodu ekonomickej krízy, ale na Slovensku to investori vôbec tak nevidia. Značná časť fabrík, naopak, plánuje nové investície. A to do ďalšej produkcie naviazanej na prijímanie ďalších zamestnancov, ale aj do strojov, ktoré, naopak, nahrádzajú ľudí. Napríklad v bratislavskom Volkswagene. Roboty však celkovú zamestnanosť neznižujú. Keď VW niekoho uvoľní, hneď sa o ľudí bijú iné fabriky.