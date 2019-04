Rusko môže prísť o lepší rating, ak USA pritvrdia sankcie

V prípade, že nové sankcie USA voči Rusku budú relatívne mierne, súčasný investičný rating krajiny by to ovplyvniť nemalo.

To by však už neplatilo, ak by sankcie boli tvrdšie a zasiahli by veľké banky alebo energetické koncerny. Uviedla to ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P).

„Predpokladáme, že ruská ekonomika a finančný systém sú schopné absorbovať mierne sprísnenie sankcií zo strany USA,“ uviedol analytik S&P pre Rusko, strednú a východnú Európu Karen Vartapetov.

Ak by však nové opatrenia Washingtonu, ktoré tento týždeň predstavili americkí senátori, a ktoré by mali odradiť Rusko od prípadného zasahovania do amerických volieb, zasiahli vládny dlh, najväčšie ruské banky, alebo poškodili energetické koncerny, agentúra pristúpi k zmene ratingu. Okrem S&P prisudzujú Rusku investičný rating aj ďalšie dve veľké ratingové agentúry, Fitch a Moody's.