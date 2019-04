Trump vyzval centrálnu banku, aby znížila úroky

Trump tiež navrhuje, aby Fed znovu pristúpil k mimoriadnym podporným opatrenia známym ako kvantitatívne uvoľňovanie menovej politiky.

„Osobne si myslím, že Fed by mal úroky znížiť,“ povedal prezident v piatok vo Washingtone. „Naozaj nás brzdia,“ dodal s odkazom na zvyšovanie základnej úrokovej sadzby, ku ktorému Fed vlani pristúpil hneď štyrikrát.

Trump sa vyslovil aj proti terajšiemu predaju dlhopisov z portfólia Fedu. Centrálna banka ich v rokoch 2008 až 2014 nakupovala v reakcii na finančnú krízu, aby tak na trh dostala viac peňazí. Vynaložila na to bilióny dolárov. So zámerom terajší predaj dlhopisov pozastaviť pritom Fed už skôr prišiel sám.

Trump v minulosti kritizoval prácu Fedu opakovane, čím dal príčinu na obavy, či nie je ohrozená nezávislosť tejto inštitúcie. Šéfom Fedu je teraz Jerome Powell, ktorého súčasný prezident do funkcie vymenoval pred dvoma rokmi a sám ho aj navrhol. Ďalší Trumpom vymenovaní členovia Fedu zvyšovanie sadzieb tiež podporujú, napísala agentúra DPA.

Výnimku by predstavoval dlhoročný Trumpov spojenec Stephen Moore, ktorého nomináciu do Rady guvernérov Fedu prezident oznámil pred dvoma týždňami. Konzervatívny ekonomický komentátor podobne ako Trump kritizuje centrálnu banku za zvyšovanie sadzieb. Tento týždeň prezident uviedol, že na druhom uvoľnenom mieste v sedemčlennej Rade by rád videl Hermana Caina, ktorý predtým šéfoval reťazcu pizzerií, sám kandidoval na prezidenta USA a teraz finančne podporuje znovuzvolenie Trumpa do tejto funkcie.

Trump vidí v rastúcich úrokoch a pevnejšom dolári prekážku na ceste k svojmu cieľu, ktorým je zvýšiť vývoz a znížiť obrovský obchodný deficit Spojených štátov.

Fed začal úrokové sadzby od globálnej finančnej krízy zvyšovať na konci roka 2015. Z takmer nuly zvýšil základnú úrokovú sadzbu na súčasných 2,25 až 2,50 percenta.