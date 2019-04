V Istanbule expresne presťahovali letisko, má ambíciu byť najväčším na svete

Hlavnú časť presunu z Atatürkovo letiska v Istanbule na nové letisko na predmestí Arnavutköy v európskej časti mesta už prakticky dokončili. V sobotu ráno odletel zo starého letiska posledný let a z nového letiska po zhruba dvanásťhodinovej prestávke spôsobenej presťahovaním odletel prvý spoj.

Posledný komerčný let zo starého letiska sa uskutočnil v 02:44 miestneho času (01:44 SELČ) a bol to let do Singapuru. Na cestu mestom sa v noci vydali konvoje nákladných áut, aby previezli tisíce ton zariadení na nové letisko, z ktorého chce Turecko urobiť najväčšie letisko na svete.

V sobotu skoro ráno bol presun dokončený na viac ako 90 percent. Z nového letiska potom v sobotu vzlietol prvý let o 14:03 miestneho času, a to let tureckých aeroliniek Turkish Airlines do Ankary.

Nové letisko sa oficiálne nazýva Letisko Istanbul, náklady na jeho výstavbu predstavovali osem miliárd USD. Nové letisko je jedným z niekoľkých megaprojektov prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Jeho počiatočná kapacita je 90 miliónov cestujúcich ročne, čo z neho robí tretie najväčšie na svete. Úrady plánujú rozšíriť jeho kapacitu na 200 miliónov cestujúcich ročne.

Nové letisko bolo formálne otvorené pred šiestimi mesiacmi, začatie plnej prevádzky však bolo trikrát odložené. Zatiaľ bolo schopné odbaviť menej ako 20 letov denne, uviedla agentúra Reuters.