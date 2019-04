Viedeň opäť útočí na Mochovce

Rakúšanom sa nepozdáva dostavba dvoch mochovských blokov. Ten tretí by sa mal spustiť už tento rok. Podľa posledných informácií je dostavaný už na 98,2 percenta, štvrtý na 86,5 percenta. Zdá sa, že Viedeň by dostavbu najradšej stopla.

Atómová energia nie je totiž u rakúskych susedov veľmi populárna. Od konca roku 1978 je tam dokonca zakázaná. Doplatila na to aj atómka Zwentendorf, ktorú nikdy nespustili. Po výbuchu v Černobyle ju Rakúšania začali pomaly rozoberať. V súčasnosti slúži ako školiace stredisko pre jadrových inžinierov, skúma sa tu solárna energia a točia filmy. Výstavba a konzervácia Zwentendorfu vyšla na 14 miliárd šilingov (okolo 1,02 miliardy eur).

Rakúske politické strany SPÖ, FPÖ, Liste JETZT a strana Zelených žiadajú okamžité zastavenie výstavby. Informáciu priniesol v stredu spravodajský portál Die Presse. Stalo sa tak po tom, čo bezpečnosť atómky spochybnila organizácia na ochranu životného prostredia Global 2000. Tá sa opiera o fotografie bývalých pracovníkov a inžinierov. Tie majú dokumentovať podľa organizácie "stále sa zväčšujúce stavebné a bezpečnostné nedostatky.“

Kriticky sa opäť podľa portálu vyjadrila aj rakúska ministerka životného prostredia Elisabeth Köstinger (ÖVP). "Už minule rakúska vláda nástojila na tom, aby sa všetky bezpečnostné nedostatky pri výstavbe čo najskôr odstránili, inak samotné uvedenie do prevádzky nebude možné,“ povedala ministerka. Narážala pritom aj na svoju návštevu Bratislavy v polovici marca, keď hovorila o Mochovciach s naším ministrom hospodárstva Petrom Žigom. Ten ju vtedy upokojoval, že "ekonomická stránka spustenia 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach je v tejto chvíli druhoradá. Absolútnou prioritou je bezpečnosť obyvateľov, a to platí aj o obyvateľoch susedných štátov“. Bloky by mali ísť podľa ministra do prevádzky, až keď splnia všetky bezpečnostné opatrenia.

Diskusie okolo dostavby mochovských blokov u rakúskych susedov Žigov rezort nepotešili. "Namiesto odborných faktov a racionálnej diskusie zaznievajú v médiách neoverené a nepreukázané informácie a iracionálne strašenie,“ povedal hovorca slovenského ministerstva hospodárstva Maroš Stano. Ministerstvo nemá podľa neho záujem o vyhrotenie vzťahov či o to, aby sa "táto téma stala úplne neopodstatnene prostriedkom politického súboja pred voľbami do Európskeho parlamentu v cudzom štáte“.

Nadpolovičná väčšina energie je u nás vyrobená z jadra, vysvetľuje Stano. Slovensko však podľa neho rozhodne neberie bezpečnosť na ľahkú váhu. "Slovensko rozhodne neberie bezpečnosť na ľahkú váhu a je pripravené pokračovať s rakúskou stranou vo výmene reálnych informácií na odbornej úrovni,“ hovorí Stano. Jednoducho, pokiaľ nové bloky nebudú bezpečné, Slovensko ich nespustí, dodáva.

Organizácia Global 2000 s odvolaním sa na anonymný zdroj tvrdí, že masívna, jeden a pol metra hrubá železobetónová obálka nového reaktora v Mochovciach nie je dosť bezpečná. Dôvodom má byť, že sa do nej vŕtalo a kotvili sa do nej technológie. Slovenské elektrárne (SE) toto tvrdenie odmietajú.

"Toto tvrdenie je zavádzajúce, nepravdivé a zo strany Global2000 ukazuje na absolútnu neznalosť komplexných projektov zvyšovania seizmickej odolnosti rozostavaných aj existujúcich jadrových elektrární a na cielené šírenie strachu a paniky medzi obyvateľmi Rakúska a Slovenska,“ bránia sa.

Cieľom rakúskych ochranárov je podľa SE len snaha o stopnutie dostavby. V uplynulých týždňoch Slovenské elektrárne testovali hermetickú zónu atómky s vynikajúcimi výsledkami. „Parametre hermetickej zóny sú pri natlakovaní na 150 kPa takmer dvojnásobne lepšie ako limity určené Úradom jadrového dozoru,“ vysvetľujú SE.

Práve ten dohliada na bezpečnosť dostavby, ale aj prevádzky jadrových elektrární na Slovensku. "Úrad jadrového dozoru preveruje každú pochybnosť vrátane medializovaných informácií, z ktorých sa viaceré nepreukázali,“ hovorí Stano. Naráža pri tom na poplašné správy zo septembra minulého roka, keď na viacero pochybení upozornil bývalý zamestnanec SE pán Zadra a pani Simoneta Tokareva. Práve na jej profile na sociálnych sieťach sa objavili prvé informácie o možných pochybeniach proti bezpečnosti Mochoviec.

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) všetky pochybenia preveril. Ukázalo sa, že väčšina z nich už bola zo strany úradu alebo elektrární riešená. Na mochovskej stavbe sú permanentne prítomní inšpektori ÚJD, tí pravidelne robia plánované aj neplánované kontroly. Úrad vedie s rakúskou vládou o dostavbe tretieho a štvrtého bloku aj takzvaný bezpečnostný dialóg.

„Vedieme ho na vládnej, ako aj expertnej úrovni. Navyše v snahe o korektný a ústretový prístup nad rámec uvedeného dialógu poskytujeme detailné informácie aj zástupcom nevládnej organizácie GLOBAL 2000, a to písomne, ako aj počas osobného stretnutia, naposledy vo februári 2019,“ povedala pre agentúru Sita riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová.