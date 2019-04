Škandál s lacným obchvatom. Je pod diaľnicou nebezpečný odpad?

Španielske konzorcium sa zaviazalo 59,1 kilometra diaľnic postaviť a tridsať rokov prevádzkovať za 1,9 miliardy eur, kým štát odhadoval cenu 4,5 miliardy eur. Výstavba je len v polovici a už je sprevádzaná škandálmi. A to dvoma obvineniami polície z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Aby sa ušetrilo, pod diaľnicu sa mal voziť zo skládky nebezpečný odpad, a to v chránenom území Žitného ostrova.

Okolo podkladu a budúcej kvality cesty sú aj ďalšie pochybnosti, keď sa na stavbe používa viac lacnejší štrk ako lomový kameň. Ide tu o ďalšie neprimerané šetrenie, na ktoré Slovensko už v minulosti doplatilo pri iných úsekoch?

Pri Žiline je aktuálne zastavená výstavba D1 a tunela Višňové, keďže staviteľovi došli peniaze. Tender s dôrazom na nízku cenu odštartovala ešte v roku 2011 Radičovej vláda a zmluvu so staviteľom následne podpísal Ficov kabinet. V piatok pre zastavenie výstavby nedal parlament červenú ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi (Most-Híd), ktorý tvrdil, že on problém zdedil a robil, čo mohol. Nízka cena a snaha o ušetrenie sumy 10-tisíc eur bola aj za tragickým pádom diaľničného mosta pri Kurimanoch v roku 2012. V roku 2013 zase pri razení tunela Šibenik pri Levoči zahynul pracovne preťažený strelmajster.

VIDEO: Stovky kubíkov betónu skončia na dne Dunaja, aby sa vytvorili pätky dvoch pilierov. Premostí sa Dunaj aj veslárska dráha. Ako bude súmostie vyzerať, ako vznikajú piliere, koľko ich bude, čo sa na moste robí a aké obmedzenia sú s tým spojené sa dozviete vo videu TV Pravda.

Aké následky bude mať výstavba obchvatu Bratislavy? Nákladiaky smerujúce na obchvat zo starej petržalskej skládky a kauza s odpadom v Jarovskom ramene ukazujú na to, že kontaminovaná pôda by sa podľa zistení Pravdy mohla nachádzať aj pri výstavbe diaľnice na pravej petržalskej strane Dunaja. Ministerstvo dopravy a výstavby sa vyjadrilo, že počká na výsledky vyšetrovania a potom rázne zasiahne.

"Na obchvate prebieha policajné vyšetrovanie. Mali sme indície, my sme x-krát upozornili nezávislý dozor, ktorým je rakúska firma, ktorá je zodpovedná za to, aký materiál sa na stavbu vozí,” uviedol Érsek.

Minister Érsek si tento týždeň dohodol stretnutie s policajným prezidentom Milanom Lučanským v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) práve v súvislosti s vyšetrovaním envirokriminality. „Nebol som vypočúvaný, bol som sa informovať o tom, ako stojí vyšetrovanie na D4 a R7. To je pre mňa podstatné,“ povedal podľa agentúry TASR minister. Informoval, že v súčasnosti nie je zastavený ani jeden úsek výstavby. Polícia podľa jeho slov „ide po vlastnej osi“.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že ak sa potvrdí použitie neprijateľných materiálov na stavbe bratislavského obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, stavebník ich bude musieť na vlastné náklady nahradiť a štát nebude za práce navyše nič platiť.

„Ak nezávislý dozor toto zanedbal, tak vyvodím veľmi dôrazné dôsledky. Ide o Žitný ostrov. Ja som zo Žitného ostrova a o to viac mi záleží na tom, čo budú moji vnuci piť. Nie je nám jedno, čo sa vyváža pod diaľnice,“ vyhlásil Érsek. Nedávna policajná razia na obchvate by podľa jeho slov nemala znamenať odklad pre celú stavbu D4 a R7, zatiaľ to však nevie prejudikovať.

V marci polícia informovala, že vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči jednej fyzickej osobe, a to španielskemu manažérovi M. J. H., a jednej právnickej osobe, bratislavskej spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiacej v stavebníctve, z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Obvinený je stíhaný na slobode.

Koncesionár a zhotoviteľ projektu D4/R7 na policajnú raziu reagoval, že plne spolupracuje s políciou pri vykonávaní vyžadovaných úkonov. „Koncesionár a zhotoviteľ projektu používa pri výstavbe len materiály obstarávané od subdodávateľov, ktoré spĺňajú príslušné normy a certifikáty. Vylučujeme akúkoľvek kontamináciu pôdy alebo používanie materiálov, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť životné prostredie,“ uvádza v stanovisku konzorcium firiem zo Španielska a z Rakúska Zero Bypass Limited.

VIDEO: Pozrite si zábery z konca minulého roka z výstavby šiesteho mosta ponad Dunaj a vizualizácie rýchlostnej cesty R7 od Dunajskej Stredy po Bratislavu.

Občianske združenie Triblavina však už v minulosti podalo podnet na ministerstvo životného prostredia na to, že sa na Jarovskom ramene naváža odpad do násypov stavebného objektu SO 204 Most na D4 v km 2,244 – 2,752. Ministerstvo však nenašlo v predmetnej lokalite žiadne porušenia zákona a na stavenisku bol podľa nich uložený len recyklát výkopovej zeminy a kameniva.

Na Jarovskom ramene by mali prebiehať vyšetrovania aj v súvislosti s použitím kontaminovanej pôdy na výstavbu obchvatu. Zatiaľ však interné informácie hovoria o len tom, že by sa tam mala vyvážať škvara. Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia, uviedol, že minister životného prostredia okamžite po prvých podozreniach poveril Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby vykonala sériu kontrol.

"Následne o súčinnosť požiadala polícia a envirorezort poskytoval plnú súčinnosť niekoľko mesiacov. Naši inšpektori, ako aj priamo odborníci z MŽP sa nakoniec podieľali aj na nedávnom zásahu,” povedal. Dodal však, že kým sa vyšetrovanie neuzavrie, envirorezort nemôže poskytovať bližšie informácie, aby nenarúšal vyšetrovanie.

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek v reakcii povedal, že vyšetrovanie pre podozrenie používania kontaminovanej zeminy by malo byť ukončené o tri týždne.

„Nezávislý dozor je dennodenne na stavbe, mal by kontrolovať všetky procesy, ktoré sa týkajú výstavby diaľnice,“ uviedol minister s tým, že ide o renomovanú rakúsku firmu. Platí ju však koncesionár pre D4 a R7. „Keď sme dostali informácie, že sa tam môže vyvážať nejaký materiál, okamžite sme listami upozornili nezávislý dozor, ak tam pochybenie vidí, nech to hlási,“ uviedol Érsek. Ak vyšetrovanie odhalí, že na stavbe je niečo kontaminované a nezávislý dozor to neoznámil, tak sa s ním podľa ministra rozlúčia.

Projekt D4/R7 vzniká zo súkromného kapitálu formou PPP projektu. Koncesionár zodpovedá za výstavbu a 30-ročnú prevádzku ciest, pričom od štátu získa ročné splátky ako platby za dostupnosť. Splácanie sa začína až v momente odovzdania ciest do užívania.